BUENOS AIRES, 4 novembre (.) – Les marchés argentins ont cherché un tournant mercredi à la suite des récentes mesures annoncées par le gouvernement pour rassurer les investisseurs alors que les yeux du monde entier sont concentrés sur les élections présidentielles serrées dans les États Uni.

«Après un meilleur accompagnement vers un meilleur climat extérieur, cette fois, les actifs domestiques n’ont pas rattrapé leur retard et ils ont donc penché pour un répit, tandis que les investisseurs continuent d’analyser de près les signaux économiques récents plus favorables», a déclaré Gustavo Ber, analyste à le cabinet de conseil Estudio Ber.

“Il arrive qu’un climat de plus grande calme des taux de change devienne une condition nécessaire pour pouvoir avancer dans des stratégies convenues avec le FMI qui visent une convergence budgétaire et monétaire. De cette manière, il chercherait à retrouver la confiance et à améliorer l’activité économique face à moins de tensions financières que ils alimentent un cercle vicieux », a-t-il ajouté.

Le ministère de l’Économie a déclaré cette semaine qu’il avait pris la décision de ne pas demander d’avances temporaires à la banque centrale (BCRA), une situation qui a apaisé les récentes tensions sur les taux de change.

De son côté, l’élection présidentielle américaine dépendait d’une poignée d’États, qui dans les heures ou les prochains jours pourraient déterminer qui gouvernera pendant les quatre prochaines années, malgré le fait que Donald Trump ait faussement revendiqué la victoire et accusé de fraude électorale. sans présenter de preuves.

* Le peso de gros s’est déprécié de 0,13%, à 79,02 / 79,03 pour un dollar, avec l’intervention de la banque centrale qui, à la discrétion des opérateurs, s’est retrouvée avec un résultat positif de près de 10 millions de dollars en faveur de leurs réserves battues.

* Le prix de la devise sur les marchés alternatifs est tombé à 146,9 pour un dollar sur le marché boursier «Cash with Settlement» («CCL») et à 140,7 par part sur le «dollar MEP» de l’Electronic Open Market (MAE).

* De son côté, le peso dans le circuit informel a augmenté de 2,48%, à 157/161 pour un dollar, avec un écart par rapport au peso de gros qui est tombé à 103,7%. En octobre, ce circuit a marqué son plus bas historique de 195 unités, avec un écart qui a presque atteint 150%.

* Les OTC ont gagné en moyenne 0,7%, avec un risque pays de la banque JP.Morgan qui a perdu trois unités, à 1431 points de base vers 17h00 heure locale (2000 GMT), contre un maximum de 1503 unités atteintes La dernière semaine.

* “Il a continué à y avoir des ventes d’obligations d’organisations publiques contre des pesos, avec lesquelles il s’agit d’une intervention sur le marché du” MEP “et (in)” Contado con Liquitación “”, a déclaré Martín Vauthier, directeur du cabinet de conseil Eco Go, déclarations radio.

* L’indice boursier S&P Merval a reculé de 1,95% à la clôture provisoire de 47 028,37 unités, après une ouverture haussière et après avoir accumulé une amélioration de 10,18% entre jeudi et mardi. Les effets indésirables de l’Argentine à New York ont ​​donné des résultats mitigés.

* “Les sondages étaient erronés. Wall Street s’attendait à être certain des résultats des élections (américaines) et ce qu’ils finiront par obtenir dans les prochains jours sont des comptes et des procès”, a déclaré le cabinet de conseil brésilien Oanda.

(Rapport de Jorge Otaola et Walter Bianchi)