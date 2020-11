15 minutes. Les premiers collèges électoraux aux Etats-Unis (USA), plus précisément dans les Etats du Kentucky et de l’Indiana, ont fermé leurs portes à 23h00 GMT lors des élections générales qui se sont tenues ce mardi dans le pays.

Les Américains choisissent ce mardi, en dehors du futur président, entre l’actuel président, Donald Trump, et le candidat démocrate, Joe Biden, les 435 députés de la Chambre des représentants. Aussi, d’un tiers des 100 membres du Sénat.

Les centres de vote du Kentucky et de l’Indiana, ainsi que ceux de New York, de Virginie, du Maine et d’autres États de l’est du pays, ont ouvert à 06h00 heure locale (11h00 GMT), avec un débit irrégulier et avec mélange d’espoir et d’angoisse dû à l’atmosphère de tension et de forte polarisation.

Lors de ces élections, les électeurs élisent également une douzaine de gouverneurs. Ils se prononcent également sur de nombreuses initiatives populaires qui, en cas de succès, sont prises en compte par les législatures des États.

Après la fermeture des bureaux de vote du Kentucky et de l’Indiana, les centres de vote des différents États fermeront progressivement dans le reste des États-Unis.

Ces élections ont été conditionnées par le coronavirus, qui a provoqué plus de 9,3 millions d’infections confirmées. Aussi et 232 000 morts aux États-Unis, le pays le plus durement touché au monde par la pandémie.

Record de participation anticipée

Pour cette raison, le taux de participation prévu a atteint un niveau record de plus de 100 millions d’électeurs, selon le US Elections Project de l’Université de Floride.

Avec ce chiffre, ajouté aux votes émis aujourd’hui et à ceux envoyés par courrier, le taux de participation devrait largement dépasser les 136,6 millions d’électeurs, soit 55,7% de l’électorat, qui ont participé aux élections de 2016.

Avantage dans les états clés

Les derniers sondages donnent au démocrate Joe Biden une avance de 7,2 points sur le président Donald Trump, selon la moyenne du sondage RealClearPolitics.

Selon ces données, dans les principaux États de Floride, de Caroline du Nord, de Pennsylvanie, du Michigan, du Wisconsin et de l’Arizona, Biden mène Trump en moyenne de 2,3 points.

Au lieu du vote populaire total, aux élections américaines, ce qui compte vraiment, c’est le collège électoral. Cet organe est composé de 538 délégués qui choisissent les États en fonction de leur population.

Le candidat gagnant dans chaque État, même par un seul vote, prend tous ses délégués, et celui qui atteint 270 est choisi pour occuper la Maison Blanche pour les quatre prochaines années.

RealClearPolitics souligne que Biden pourrait gagner 216 délégués, contre 125 pour Trump, avec 197 encore à gagner.