Après avoir vécu des moments d’angoisse, ils ont assuré que l’actrice Fernanda Castillo a déjà quitté l’hôpital après avoir été admise aux urgences.

Selon les rapports de Suelta la Sopa, Castillo a été libéré aujourd’hui de l’hôpital espagnol de Mexico. L’actrice de la deuxième saison de “Monarca” a été hospitalisée en urgence lundi dernier, trois semaines après son accouchement. Selon le rapport First Impact, Castillo a été transféré à l’hôpital en raison d’une urgence prétendument liée à son récent accouchement.

Après avoir donné naissance au petit Liam le 19 décembre, son partenaire, l’acteur Erik Hayser, rapporte que Fernanda est hospitalisée, Bien qu’il n’ait pas révélé plus de détails sur l’hospitalisation et assuré qu’il était au courant d’elle.

Hayser a remercié la presse pour son inquiétude concernant la santé de l’artiste de 38 ans. On ne sait pas quand elle sortira de l’hôpital, où l’acteur reste à l’affût. On en déduit que le bébé pourrait être sous la garde de parents.

Toujours à Noël, le couple a porté un toast et a partagé un message sur Instagram où ils ont demandé une meilleure 2021 pour l’humanité.

Liam est venu au monde le 19 décembre et c’est jusqu’au mercredi 23 décembre que les heureux parents ont publié la nouvelle sur leurs réseaux sociaux avec une image tendre: l’empreinte du nouveau-né:

“Liam Hayser Castillo 19/12/2020 / Nous sommes trois”, a écrit l’interprète, révélant que son bébé a quatre jours.

La nouvelle a surpris ses partisans, qui l’ont immédiatement remplie d’éloges et d’éloges pour le bébé. Le bon a généré des réactions diverses de la part de certains membres du milieu du spectacle: «Wow, félicitations Fer et Erik», a écrit Sandra Echeverría; message qui a été reproduit par Ari Borovoy, Ana Brenda Contreras, Camila Sodi et Mauricio Martínez, entre autres.

Et c’est que depuis que Castillo a annoncé sa grossesse, ni elle ni son partenaire n’ont cessé d’en partager des aspects tout au long des mois de gestation: comme une séance de méditation et des préparatifs pour recevoir le bébé. Fernanda avait également publié des images de la chambre que le couple avait aménagée pour le nouveau-né.

(Photo: Instagram de Fernanda Castillo)

Lorsque l’actrice était enceinte de 38 semaines, elle a partagé avec ses fans qu’elle était prête à recevoir son premier enfant, Eh bien, j’avais déjà terminé la décoration de la chambre de l’enfant: un espace cosy peint en bleu ciel qui abrite un berceau et une chaise berçante. Sur le mur de la chambre, le couple a accroché une photo montrant leur dos tenant la première échographie confirmant que le bébé était en route.

“Je ferme les yeux et tu es ici # 38Semanas”L’actrice a écrit au bas des photographies où elle est vue tenant une poupée qui accompagne le bébé depuis ses débuts.

Des semaines plus tôt, l’actrice avait déjà déclaré qu’elle se sentait très accompagnée par Liam, qui avait été procréée au milieu de la pandémie:

«J’ai l’impression que cela me protège. Pendant tout le processus, j’ai dû travailler et j’ai pris des engagements et le bébé m’a aidé. Je lui disais: “ J’ai des photos demain et j’ai besoin de toi pour te cacher ” et il a gardé. Cela semble très étrange mais c’était très tendre de se rendre compte que je sentais qu’il m’écoutait, je pensais que je devais aller travailler et tout à coup je me suis réveillé à plat et j’ai dit que cela ne pouvait pas arriver (…) Je ressens le sentiment qu’il Il me protège, plus que je ne le protège. Et que quelqu’un d’aussi petit et qui est à moi fait ça me surpasse et m’excite à un degré inexplicable. Comme c’est beau la vie qui vous enseigne que peut-être dans ce processus vous devez vous permettre d’être protégé plus que vous ne protégez », a-t-il déclaré au magazine Noir.

