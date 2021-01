L’actrice de 38 ans est devenue mère pour la première fois en décembre (Photo: Instagram @fernandacga)

Après ce 19 décembre Fernanda Castillo a donné naissance à son premier-né, nommé Liam, l’actrice a passé un réveillon du Nouvel An comme jamais auparavantAvec l’illusion de voir sa famille grandir, car avec l’arrivée du nouveau-né, elle et son partenaire, également l’acteur Erik Hayser, ont vécu l’illusion de Noël et du nouvel an.

L’arrivée du bébé est venue acclamer le couple, qui au fil des mois a partagé sur les réseaux sociaux des aspects du développement de la gestation du bébé et de la grande illusion avec laquelle leurs parents les attendaient. “Pour moi, par-dessus tout, 2020 est l’année où vous, Liam, êtes né et êtes devenu maman. 2020 est ma famille, le plus grand moteur et l’illusion de se battre et de croire en une nouvelle année plus heureuse et meilleure pour tous »Fernanda a écrit à côté d’une photo de famille émouvante le dernier soir de la vieille année.

Mais tant de bonheur a été terni car le 11 janvier, l’actrice, protagoniste de projets à succès tels que Le Seigneur des Cieux et Monarch, a été transférée à l’hôpital espagnol de Mexico, où elle est restée jusqu’au vendredi 15 janvier.

Angelique Boyer se réserve de révéler les détails de la santé de Fernanda Castillo (Photo: Instagram @fernandacga @angeliqueboyer)

Primer Impacto était le média qui a rapporté l’admission de l’actrice à l’hôpital, une nouvelle qui a alarmé ses partisans, car aucun autre détail n’a été révélé et il a seulement été révélé que la raison de son admission était prétendument des complications dérivées de l’accouchement qu’elle a eu. 19 décembre.

Les raisons de son internement étaient restées cachées et on savait même qu’Erik Hayser était resté attentif à l’évolution de sa partenaire, sans quitter l’hôpital, tandis que le petit Liam était sous la garde des proches de l’actrice.

À cet égard, le magazine TVyNovelas a annoncé que Fernanda avait une forte hémorragie obstétricale, pour laquelle elle a été emmenée par Hayser à l’hôpital situé dans la région de Polanco, à Mexico. Il est apparu que lorsqu’elle est arrivée sur place, les médecins l’ont examinée et ont réalisé que plusieurs de ses organes étaient compromis, la décision a donc été d’intervenir immédiatement.

Les nouveaux parents ont partagé le développement de la grossesse de Fernanda (Photo: Instagram de Fernanda Castillo)

Selon le magazine, la santé de l’actrice en quelques heures a connu une forte baisse et même risquait de mourir, car à plusieurs reprises, l’interprète a subi deux crises cardiaques au milieu de l’opération qui était pratiqué, qui étaient contrôlés. Après plusieurs heures d’intervention médicale, l’interprète de 38 ans a été transférée dans la zone de soins intensifs pour la garder sous observation, et a ensuite été emmenée au sol.

Cette information publiée par TVyNovelas survient après les déclarations d’Angelique Boyer, qui a déclaré à Adela Micha que son grand ami était stable, même si elle n’a pas révélé plus de détails à ce sujet et a déclaré qu’il n’était pas de sa responsabilité de parler.

L’acteur gardait un œil sur la santé de Fernanda tout le temps (Photo: Instagram de Fernanda Castillo)

Qui a également donné des informations à ce sujet et a déclaré qu’elle était reconnaissante à la mère de l’actrice, qui dans ses réseaux sociaux a rapporté que l’actrice avait réussi à survivre après avoir été en danger. Voici ce que dit la mère du protagoniste de Monarca:

“Merci à tous pour vos gentils messages pour moi et ma fille Fer. Je veux partager avec toi que J’ai reçu le cadeau d’anniversaire le plus mignon que je n’ai jamais reçu de 11 janvier, après à quel point c’était grave, voir ma fille vivante », a-t-il partagé à la demande des admirateurs de l’actrice.

