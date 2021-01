Gerardo Fernández Noroña a été accusé d’avoir exercé des violences politiques sexistes par le TEPJF (Photo: Cuartoscuro)

Adjoint Gerardo Fernández Noroña a annoncé que ne s’excusera pas par écrit auprès de la députée du PAN Adriana Dávila. Lors d’une diffusion en direct sur sa chaîne YouTube officielle, il a déclaré que positionnement, sur les signes de violence politique de genre contre lui, le fera lors d’une conférence de presse une fois notifié.

“J’ai décidé n’écrivez pas les excuses ou ma position, quelle que soit la décision que vous prenez. Si non J’ai décidé de le faire lors d’une conférence de presse à la Chambre des députés. Ce sera probablement lundi car c’est le moment où je n’ai pas été prévenu. Ou si demain je ne pense pas que ce sera fait.», A déclaré le législateur du PT.

Bien que la vidéo s’intitule “A Public Apology”, le député n’a pas accepté la résolution du Tribunal électoral du pouvoir judiciaire fédéral (TEPJF). Au contraire, il a déclaré que «si je m’excuse, c’est pour reconnaître quelque chose que je n’ai pas fait, mais c’est aussi pour être marqué à vie par la violence de genre».

Le député a fait une émission en direct pour se prononcer sur les charges retenues contre lui (Photo: Capture d’écran)

En octobre 2019, Adriana Dávila a promu un procès pour la protection des droits politico-électoraux du député devant le Bureau des partis de la Chambre supérieure. Les accusations découlent d’une série de déclarations publiées au Congrès de Tlaxcala lorsque la question de la traite des êtres humains a été débattue dans cette entité. Parce que dans ce cas, il n’a pas été en mesure de résoudre la plainte, l’affaire a été discutée par les autorités de l’Institut national électoral (INE).

“La traite des êtres humains est un problème très grave et Tlaxcala est l’un des endroits. Ils me disent qu’il y a un député, qui était sénateur, qui est lié à cette question, qui est maintenant notre compagnon et est plus en bouche que la chingada. Je ne sais pas si c’est vrai ou non, mais c’est vrai que c’est là un des problèmes. Donnez-moi des éléments pour lui donner une merde la prochaine fois qu’il ouvrira la bouche », ont été les propos de Fernández Noroña, qui ont conduit au procès contre lui.

En novembre 2020, le conseil de l’INE a déterminé que les mots entraient dans la catégorie de la violence politique sexiste, pour lequel je devrais excuse auprès du député chaque fois que votre image a été endommagée. Ils lui ont également ordonné de ne pas répéter ces comportements, car les fonctionnaires sont «tenus d’avoir une tolérance zéro pour tout type de violence politique contre les femmes fondée sur le sexe».

Gerardo Fernández Noroña, a reçu un ordre du TEPJF de s’excuser publiquement auprès d’Adriana Dávila, une députée du PAN, pour les accusations qu’il aurait portées contre lui en 2019 (Photo: Mario Jasso /quartzcuro.com)

Cependant, connaissant la résolution, le législateur l’a contestée par un procès citoyen et un appel. Pour cette raison, la discussion a été transmise au Tribunal électoral. Enfin, la chambre supérieure de la dépendance a confirmé, par décision unanime, la résolution INE. Ainsi, le Responsabilité de Noroña pour les allégations des événements survenus à Tlaxcala. Par conséquent, les magistrats l’ont averti de présenter des excuses publiques au législateur sinon, vous seriez passible de sanctions.

Pendant la diffusion du message via votre chaîne YouTube reconnu qu’il n’y a que deux façons. L’un d’eux est respecter la décision du tribunal, bien que pour cette raison, ils pouvaient lui refuser l’enregistrement de sa candidature aux prochaines élections.

Cependant, si les mesures de réparation et de restitution en faveur de Dávila ne sont pas suivies, Noroña sera inscrite au Registre national des personnes sanctionnées pour violence politique à l’égard des femmes fondée sur le sexe, à compter du 7 septembre 2020.

En cas de refus d’accepter les excuses, Noroña, qui souhaite être réélu au poste de député aux élections suivantes, Vous pouvez être temporairement séparé de vos activités politiques.

PLUS SUR CE SUJET:

Le tribunal électoral a confirmé que Fernández Noroña avait commis des violences politiques sexistes contre un député

“Je ne demanderai aucune excuse”: Fernández Noroña a exclu de se conformer à la sanction de l’INE sur une plainte pour violence de genre

“Nous n’avons pas à normaliser ce qui nous mène parfois à la mort”: la députée Adriana Dávila a réitéré que Fernández Noroña l’avait violée

“Si vous étiez une femme”: le commentaire controversé pour lequel ils ont jeté Fernández Noroña et l’ont qualifié de misogyne