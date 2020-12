..

La photographie de Fernando Colunga et Silvia Navarro depuis la mer refait surface. Fernando Colunga et Silvia Navarro ont partagé la scène dans la telenovela «Demain est pour toujours» Fernando Colunga est l’un des plus beaux acteurs du monde artistique.

De charme! Une photographie refait surface de Fernando Colunga et Silvia Navarro en bikini assez rapprochés tout en exhibant leurs corps spectaculaires lors des enregistrements de la telenovela mexicaine “Demain est pour toujours”.

L’acteur de 54 ans, Fernando Colunga, a été vu sur les réseaux sociaux avec l’actrice mexicaine Silvia Navarro montrant des bras énormes sur une photo en mer lors du tournage de la telenovela de 2008 intitulée “Mañana es para siempre”

De même que les fans de la page @ferfercolunga, le compte Instagram qui a partagé cette photo brûlante, n’est pas passé inaperçu avec son attractivité physique.

D’autre part, il y a aussi l’actrice mexicaine, Silvia Navarro, qui ne voulait pas être laissée pour compte et avec un bikini ajusté en deux parties de couleurs différentes a montré ses longues jambes et son corps tonique, qui a été fortement embrassé par Colunga.

“Tomorrow is Forever” a présenté des participations luxueuses, où nous avons pu observer de grands acteurs tels que Lucero jouant le méchant Bárbara Greco, Sergio Sendel, Aleida Núñez, le premier acteur Rogelio Guerra, Dominika Paleta, entre autres.

Il est à noter que Fernando Colunga fait partie des “vétérans du jeu d’acteur”, puisqu’à 54 ans, l’acteur a commencé sa carrière en 1988 dans différentes productions télévisuelles, partageant même des scènes avec la chanteuse et actrice mexicaine Thalía.

Où il a été largement répandu qu’il y avait une possible parade nuptiale entre les deux après que Thalía ait fait valoir que Fernando Colunga s’était assez bien embrassé quand ils ont fait la telenovela “ María la del Barrio ”, où nous avons de nouveau vu Colunga comme le galant.

De son côté, Silvia Navarro s’est aventurée dans le monde des feuilletons en 1992, réalisant différentes productions télévisuelles et même cinématographiques, comme Red Lips, Love letter by letter et Papa est recherché, ce dernier étant réalisé cette année.

Vous pouvez voir les photographies de Fernando Colunga et Silvia Navarro ici.