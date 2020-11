Costa, qui était jusqu’à récemment président de Always Ready à El Alto, a été présenté comme le «tout nouveau président de la Fédération bolivienne de football», selon une publication sur les réseaux sociaux de l’organisation bolivienne. . / Martin Alipaz / Archives

La Paz, 14 novembre . .- Le leader Fernando Costa a été nommé ce samedi nouveau président de la Fédération bolivienne de football (FBF) lors d’un congrès tenu à La Paz et dans le but de sauver le football dans le pays de la crise qu’il traverse.

Costa, qui était jusqu’à récemment président de Always Ready à El Alto, a été présenté comme le «tout nouveau président de la Fédération bolivienne de football», selon une publication sur les réseaux sociaux de l’organisation bolivienne.

Le rendez-vous a eu lieu à 15h30 heure locale (7h30 GMT) lors du 50ème Congrès ordinaire qui a réussi à s’installer vendredi soir dans un hôtel de La Paz, malgré de multiples incidents tels que notifications et mandats d’arrêt en contre le président par intérim sortant, Marcos Rodríguez.

“Les personnes présentes à ce congrès recherchent le développement et la croissance de notre football”, a déclaré Rodríguez au début de la rencontre au cours de laquelle la mémoire de l’ancien président de l’entité César Salinas, décédé en juillet dernier en raison du covid- 19.

La plénière qui a élu Costa était composée de représentants de huit clubs de la division professionnelle et, en l’absence des six autres, qui étaient fermement opposés à la présidence par intérim.

Des représentants des associations départementales et de la Division des supporters étaient également présents.

Costa a pris ses fonctions avec pour mission d’achever le mandat de Salinas qui devait durer jusqu’en 2022.

Parmi les premières déterminations à la tête du nouveau leader figurent l’élimination des relégations pour ce management, dont le championnat de première division n’est pas repris, le passage de quatorze à seize équipes dans la catégorie maximale du pays et l’approbation des comptes.

L’expulsion du leader Robert Blanco a également été ordonnée, qui cherchait à être reconnu comme président par intérim de la FBF et qui, comme Rodríguez, avait une décision de la justice du pays qui l’a confirmé dans ses fonctions.

Les combats entre dirigeants ont fait, par exemple, que le congrès qui a élu Costa était en danger car il est allé à des extrêmes dans lesquels un mandat d’arrêt a été émis contre l’ancien président par intérim Rodríguez, arrêté jeudi dernier au milieu du match contre lequel la Bolivie a perdu. Équateur 2-3 pour des accusations de mauvaise gestion financière et de surévaluation de certains projets.

La crise institutionnelle qu’a connue le football bolivien au cours de ces mois a été l’un des facteurs qui auraient influencé les mauvais résultats de l’équipe nationale du pays.

Principalement parce que la compétition locale n’a pas été rétablie, paralysée depuis mars, et qui permet aux joueurs appelés, dont la plupart jouent dans le tournoi local, d’avoir un rythme compétitif.