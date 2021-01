Le maire de La Matanza a souligné que “l’Argentine travaille très dur pour aller de l’avant”

Le maire de La Matanza, Image de balise Fernando Espinoza, a de nouveau participé à l’opération de vaccination contre le coronavirus qui se déroule dans tout le pays et a souligné l’importance pour les citoyens de «continuer à prendre soin d’eux-mêmes» car «la pandémie n’est pas terminée».

Lors de la visite de sa municipalité, le président local a souligné le fait que ces doses sont gratuites pour la population et a remercié le travail articulé avec les gouvernements national et provincial.

«Vous devez continuer à prendre soin de vous. Nous devons souligner et diffuser le message que la pandémie n’est pas encore terminée. Nous menons la plus grande campagne de vaccination de l’histoire de notre pays, mais la pandémie n’a pas pris fin », a déclaré le chef communal.

En ce sens, Espinoza a souligné qu’il ne pouvait pas «permettre aux cas» de coronavirus de continuer à s’aggraver en Argentine car «il y a un risque que le système de santé s’effondre».

«Nous devons être très conscients du contexte mondial, car ce virus affecte le monde entier en même temps. L’Argentine travaille très dur pour aller de l’avant et pour cela, nous devons être conscients de la situation dans laquelle nous nous trouvons “dit le maire.

Le président de La Matanza a souligné qu’il “traverse une situation charnière dans le monde et en Argentine”, pour lequel il a jugé essentiel “de redoubler d’efforts pour réduire au maximum les contacts, en appliquant la distanciation sociale et en soutenant les mesures de prise en charge. faire baisser les infections ».

Le président municipal a remercié les médecins et infirmières pour leur travail dans cette pandémie

«En tant que maire, je suis très fier de notre personnel de santé, car ce sont eux qui sont en première ligne de tir, sur le champ de bataille contre cet ennemi invisible appelé COVID-19. Je sais que chaque citoyen ressent aussi de la fierté. Alors, pour eux, pour chacun de nos proches, pour nous-mêmes et pour l’humanité, nous devons tous continuer à être vigilants et appliquer des mesures de soins plus strictement », a fait remarquer le chef de communauté.

Dans ce sens, il a remercié le président Alberto Fernández et le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, pour la décision qu’ils ont prise que La Matanza ait «les doses (du vaccin Spoutnik V) dont elle a besoin pour faire face à cette première Étape”.

“Nous menons cette opération de méga-vaccination pour que les gens de Matanzas puissent recevoir le vaccin, pour pouvoir sortir de cette terrible crise mondiale et reconstruire l’Argentine que nous méritons tous”, a ajouté Espinoza.

Comme annoncé officiellement, dans la première étape de la vaccination, la priorité est donnée au personnel du système de santé, qui doit s’inscrire sur le site www.vacunatepba.gba.gob.ar pour recevoir son tour. Alors que tous les résidents de Buenos Aires peuvent s’inscrire pour recevoir des informations sur la campagne et les politiques de soins, et accéder plus tard à un quart de travail lorsque les prochaines phases de vaccination sont activées.

«Nous devons tous maximiser les mesures de prévention avec une responsabilité individuelle et collective, en appelant à sensibiliser et à intégrer les pratiques de soins de base et ainsi être en mesure d’arrêter, ensemble, l’augmentation des cas. Cela n’a pas pris fin, il faut continuer à sensibiliser l’ensemble de la population et je suis sûr que chacun peut apporter sa collaboration », a conclu le maire.

La semaine dernière, Espinoza a participé à la première application du vaccin Spoutnik V à l’hôpital Paroissien, situé à Isidro Casanova, et avec l’équipe du ministère de la Santé a lancé la méga-opération de vaccination.

