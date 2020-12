«Célébrez avec votre cuisine traditionnelle» l’initiative qui vise à promouvoir la cuisine traditionnelle du pays. Photo: avec la permission du ministère de la Culture.

Le ministère de la Culture de Colombie a annoncé, le 24 décembre, un investissement de 470 millions de pesos pour la consolidation du portefeuille virtuel “ Célébrez avec votre cuisine traditionnelle ”, qui réunira l’offre gastronomique locale de 340 chefs traditionnels du pays.

Cette initiative, qui est développée en collaboration avec l’Escuela Taller Naranja et Il sera lancé dans les prochains jours, il vise à promouvoir la cuisine traditionnelle de 17 communes du pays pour la fête des fêtes et l’année prochaine.

Le ministère de la Culture a indiqué que ce portefeuille virtuel aura 17 ateliers de compétences dans onze départements, dans différentes régions du pays où le patrimoine culinaire et gastronomique représente un patrimoine culturel et un moteur de développement.

“Le portfolio virtuel” Fêtez avec votre cuisine traditionnelle “est développé dans le cadre d’un grand programme mené par le Ministère de la Culture pour protéger le patrimoine culturel immatériel et garantir les droits culturels des communautés ethniques”, a expliqué le Ministre de la Culture, Carmen Inés Vásquez, citée dans un communiqué.

Ce projet, qui vise à fédérer l’offre culinaire traditionnelle de 340 chefs et cuisiniers, est développé avec le soutien d’entités telles que la Les écoles-ateliers de Quibdó, le Colegio Mayor de Antioquia et l’École de gastronomie Mariano Moreno, ainsi que des organisations communautaires régionales et municipales telles que l’Association des femmes des Afro-descendants du Cauca du Nord (ASOM), la Fondation Chiyangua et United for the Corporation. Culture Afro de Barranquilla.

Le ministre Vásquez a assuré que le portefeuille cherche à promouvoir la culture en tant que “Moteur de développement des communautés et des territoires” où le patrimoine immatériel comme la gastronomie “Il contribue à l’amélioration de la qualité de vie des communautés.”

De son côté, le directeur de l’Escuela Taller Naranja, Emperatriz Arango, a souligné que cette entité est fière de faire partie du programme car elle a permis “Connaître et reconnaître” les coins nationaux à travers culinaire, et “Histoires de vie de ceux qui font” les aliments traditionnels qui représentent la «raison d’être» de l’école.

«Notre engagement est de contribuer à la consommation des plats associés à ces cuisines pendant cette période des fêtes. Que chaque personne qui se consacre à ce métier sent qu’il vaut la peine de le préserver et de le promouvoir », a conclu le réalisateur Arango.

Cette initiative, conçue pour créer le portefeuille virtuel de la cuisine traditionnelle dans ces régions du pays, propose un cycle de renforcement des capacités sur les questions liées au marketing, à la projection des coûts, à la présentation des préparations et au patrimoine culturel immatériel.

