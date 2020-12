À ce jour, 1301546 cas d’infections à coronavirus cumulées ont été enregistrés (Photo: REUTERS / Gustavo Graf)

Dans la mise à jour du sémaphore le risque épidémiologique présentait ce 18 déc. par le ministère de la Santé (SSa), il a été signalé que pour la période du 21 décembre à la deuxième semaine de janvier 2021 Mexico, l’État du Mexique et la Basse-Californie seront en alerte rouge.

En tant, Chiapas et Campeche sont les seules entités qui sont conservées dans couleur verte, c’est-à-dire au degré de risque le plus bas pour le COVID-19 qui permet toutes les activités économiques, y compris les cours en face à face pour tous les niveaux.

Pour cette occasion seuls trois états sont en jaune. Ceux-ci sont: Veracruz, Tamaulipas et Sinaloa. Selon le dernier rapport du ministère de l’Éducation publique (SEP), ces entités pourront reprendre des cours volontaires, via les centres d’apprentissage communautaires avec un feu jaune, à partir de l’année suivante si elles conservent cette couleur d’alerte.

cependant, 24 états seront orange Ils sont les suivants:

– Baja California Sur

– Sonora

– Coahuila

– Chihuahua

– Nouveau Lion

– Durango

– Zacatecas

– San Luis Potosi

– Nayarit

– Aguascalientes

– Colima

– Michoacan

– Jalisco

– Guanajuato

– Noble aristocrate

– Tlaxcala

– Morelos

– Puebla

– Guerrier

– Chiapas

– Tabasco

– Yucatan

– Quintana Roo

– Colima

Pour Toutes les entités ci-dessus ne sont autorisées que pour les activités économiques essentielles. Les entreprises d’activités économiques non essentielles peuvent travailler avec 30% du personnel pour leur fonctionnement, à condition de prendre en compte les mesures de soins maximales pour les personnes présentant un risque plus élevé de présenter une image sérieuse du COVID-19. Les espaces publics ouverts peuvent rester avec une capacité réduite (nombre de personnes).

Une femme passe devant un panneau indiquant «Achetez à l’avance» dans un magasin alors que Mexico et l’État voisin du Mexique suspendent les activités non essentielles en raison d’une recrudescence des infections et des décès par la maladie à coronavirus (COVID-19) qui saturent rapidement les hôpitaux, au centre-ville de Mexico, Mexique 18 décembre 2020. REUTERS / Gustavo Graf

Parmi les entités en orange, celles avec le score le plus élevé et à risque de virer au rouge sont: Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes et Hidalgo.

D’un autre côté, les autorités ont indiqué que Entités fédérales qui ont eu des augmentations de leurs enregistrements épidémiques et donc une diminution de leur classification des feux de signalisation sont:

– Baja California (devenu rouge)

– Mexico (devenu rouge)

– Colima (changé en orange)

– État du Mexique (devenu rouge)

– Guerrero (changé en orange)

– Hidalgo (changé en orange)

– Morelos (changé en orange)

– Oaxaca (changé en orange)

– Puebla (changé en orange)

– Tabasco (changé en orange)

– Tlaxcala (changé en orange)

– Veracruz ((changé en jaune)

Jusqu’à ce jour, ils se sont inscrits 1 301 546 cas de contagion accumulés de coronavirus (COVID-19[feminine). De plus, depuis le début de l’épidémie, le Mexique il a souffert 117249 décès.

Ce qui précède indique qu’il y a eu une augmentation de 12 248 infecté Dans dernières 24 heures, aussi bien que 762 morts.

De même, dans le pays, il y a 57019 cas suspects (avec possibilité de résultat), 1.627.840 négatifs et un total de 3.333.868 personnes étudiées dès le premier cas, ce qui signifie que le Le taux de positivité est passé à 40%.

