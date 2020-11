Il y a déjà plus de 94000 décès dus au coronavirus (Photo: REUTERS / Carlos Jasso)

Dans la première mise à jour du feu de signalisation d’alerte épidémiologique Novembre, l’état de Durango rejoint Chihuahua en passant de l’orange au rouge. Au contraire Campeche est la seule entité à rester verte.

Du Palais national le directeur général de l’épidémiologie, Jorge Luis Alomía Zegarra, a rapporté ce 6 novembre quels seront les paramètres qui régiront les états pendant deux semaines, à partir du lundi 9 novembre prochain.

À cette occasion deux entités du nord du Mexique resteront en rouge alerte épidémiologique, ce qui signifie qu’ils ne sont autorisés à réaliser que les activités essentielles; tous ceux classés comme récréatifs ou sociaux sont interdits.

Pendant ce temps, les 18 états suivants seront en orange:

– Sonora

– Basse Californie

– Baja California Sur

– Sinaloa

– Zacatecas

– Guanajuato

– Queretaro

– Jalisco

– Colima

– État de Mexico

– Mexico

– Guerrier

– Yucatan

– Noble aristocrate

– Aguascalientes

– Nouveau Lion

– Coahuila

– San Luis Potosi

18 états seront en orange pour cette nouvelle période (Photo: SSa)

Les 11 états qui restent en jaune sont:

– Nayarit

– Michoacan

– Morelos

– Tlaxcala

– Puebla

– Oaxaca

– Chiapas

– Quintana Roo

– Tabasco

– Veracruz

– Tamaulipas

Campeche, pour sa part, continue avec sa strie dans la couleur verte d’alerte épidémiologique. Malgré le fait que les étudiants sont autorisés à retourner aux cours en présentiel, le gouverneur Miguel Aysa González a décidé que les étudiants étaient chez eux pour éviter un pic d’infections.

Campeche est le seul état en vert (Photo: REUTERS / Henry Romero)

Pour déterminer la couleur de chaque entité, les autorités tiennent compte des indicateurs du syndrome COVID-19, qui sont le taux de reproduction effectif du COVID-19; ainsi que le taux d’incidence des cas actifs estimés pour 100 000 habitants; le pourcentage hebdomadaire de positivité au virus SRAS-CoV-2 et la tendance des cas de syndrome COVID-19 pour 100 000 habitants.

outre indicateurs d’hospitalisation qui sont le taux de cas hospitalisés pour 100 000 habitants; pourcentage de lits généraux occupés dans les hôpitaux du réseau hospitalier pour la prise en charge des infections respiratoires aiguës graves (réseau SARI); Pourcentage de lits avec ventilateur occupés dans les hôpitaux du réseau SARI et tendance des cas hospitalisés pour 100 000 habitants.

Les indicateurs de décès il s’agit du taux de mortalité pour 100 000 habitants et de l’évolution du taux de mortalité pour 100 000 habitants.

Bien que les restrictions dues à la pandémie varient d’un État à l’autre Les autorités exhortent les citoyens à garder une distance saine, à se laver les mains en permanence, à utiliser des couvertures de forage et à ne pas quitter la maison. sauf si nécessaire, principalement les personnes atteintes d’une maladie telle que l’obésité, l’hypertension, le cancer, le VIH, le lupus ou les femmes enceintes, les personnes en charge de mineurs et les personnes de plus de 60 ans car elles ont un risque plus élevé de contracter la maladie.

Le CDMX concentre le plus grand nombre de décès et d’infections accumulées (Photo: . / Luis Torres)

Rappelez-vous que le feu de signalisation coloré rouge, est le plus grand risque de contagion, où seules les activités économiques essentielles sont autorisées et il est appelé à rester chez lui.

Pour la couleur Orange Les activités économiques essentielles sont autorisées, ainsi que les entreprises non essentielles, bien que ces dernières, avec 30% de leur personnel, opèrent en personne avec des mesures sanitaires strictes.

En couleur JaunePar contre, toutes les activités de travail sont autorisées, tant que les personnes appartenant aux groupes à risque sont prises en charge, les espaces publics extérieurs sont rétablis et la capacité intérieure est limitée.

Enfin, dans la couleur vert Toutes les activités sont autorisées, y compris celles liées à l’école, aux cours en présentiel et à l’environnement éducatif en général à tous les niveaux.

