En 2020, le soja était en moyenne de 349 USD la tonne. Ce matin, il est tombé à un peu moins de 493 $ à Chicago. Photo: REUTERS / Enrique Marcarian

Le prix international du soja, dont les contrats expirent en mars prochain, a chuté aujourd’hui sur le marché de Chicago de 21,50 USD et la tonne a été cotée à 482 USD, du fait des prises de bénéfices et des pluies enregistrées au Brésil et au L’Argentine après plusieurs semaines avec une sécheresse qui a affecté les semis de l’oléagineux.

Chicago a également connu une baisse des prix des céréales. Les contrats de mars pour le maïs étaient évalués à 197 dollars la tonne et ceux pour le blé à 233,10 dollars.

«La baisse est pertinente, mais c’est toujours un très bon prix. Nous avons fait des calculs avec un soja de 510 USD ce qui implique que la Banque centrale effectue cette année des achats importants qui permettent à la Banque centrale de calmer le marché des changes “, a-t-il déclaré Andres Borenstein Econviews, à l’ouverture du marché ce jour-là.

«Le prix moyen du soja en 2020 est de 349 USD, nous ne supposons pas qu’il reviendra à 527 USD ou qu’il restera en dessous de 500 USD, mais une moyenne de 500 USD est une attente que la récolte, le soja , blé et maïs, gagnent entre 7 000 et 7 500 millions de dollars supplémentaires grâce aux exportations », a-t-il ajouté.

De début décembre et jusqu’à cette semaine, l’entité dirigée par Miguel Pesce a réussi à acheter environ 1200 millions de dollars sur le marché des changes compte tenu de la progression des ventes agricoles qui a généré le pic de prix dans un contexte de limites très strictes pour réduire la demande. de devises par les importateurs et les entreprises.

Cette série de 27 roues consécutives sans vente de réserves de la Banque centrale a été coupée mardi dernier lorsque, selon des estimations privées, l’autorité monétaire a dû vendre 40 millions de dollars pour approvisionner le marché.

Les achats centraux sont également tirés par le pic saisonnier de la demande de monnaie qui se produit chaque fin d’année et qui a tendance à s’inverser vers l’arrivée de chaque février. Les achats de devises pour les réserves, en partie soutenus par l’amélioration du prix du soja, ont été un facteur clé dans l’assouplissement des anticipations de dévaluation qui ont dominé le marché local en septembre et octobre 2020.

Moins de mouture en décembre et d’avance sur les semis

À la suite de la grève des syndicats pétroliers, la mouture du soja en décembre dernier n’était que de 808 104 tonnes, selon les données du ministère de l’Agriculture. Il s’agit du chiffre mensuel le plus bas depuis février 2001, lorsque le traitement était de 362 038 tonnes.

En outre, 2020 s’est terminée avec un moulin de soja total de 36 millions de tonnes, le chiffre le plus bas depuis 2013.

D’autre part, en ce qui concerne les progrès des semis de soja en Argentine, le rapport d’hier de la Bourse des céréales de Buenos Aires a indiqué que les dernières précipitations ont profité aux parcelles pour recharger les sols en humidité, où Jusqu’à présent, 98,6% de la superficie projetée a été plantée sur 17,2 millions d’hectares.

L’enquête de la Bourse de Rosario dans la zone centrale, le cœur productif du pays, a indiqué que 70% de la région a atteint une pluviométrie de 80 à 100 millimètres au cours des 15 derniers jours, mais 80% de la zone a encore des réserves limitées. De plus, les lots réguliers et mauvais de maïs ont augmenté et la récupération du soja attend de nouvelles pluies.

