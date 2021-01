La ville et la province de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, La Pampa et Santa Cruz dépassent actuellement les paramètres de santé fixés par le gouvernement dans les infections Quoi «Mérite» que leurs gouverneurs «adoptent des mesures pour limiter la circulation», compte tenu de l’augmentation des cas de coronavirus.

Ces indicateurs ont été publiés hier vendredi dans le décret 4/2021 qui réglemente le moment où les dirigeants provinciaux peuvent restreindre la circulation nocturne dans leurs juridictions pour arrêter la croissance des infections. Comme anticipé Infobae, ne sera pas une mesure de conformité obligatoire pour tout le pays, mais plutôt Chaque gouverneur aura le pouvoir d’appliquer les restrictions qu’il juge pertinentes en fonction de ces valeurs d’alerte.

Ces six quartiers sont ceux qui sont aujourd’hui en rouge dans le nouveau «feu de signalisation sanitaire» établi dans le décret établissant deux paramètres à prendre en compte. D’une part, lorsque le raison – le quotient (division) entre le nombre de cas confirmés accumulés au cours des 14 derniers jours et le nombre d’infections accumulées au cours des 14 derniers jours-, dépasser 1,20. En revanche, si le incidence -indicateur résultant du nombre de cas confirmés accumulés au cours des 14 derniers jours pour 100000 habitants- est supérieur à 150.

La détermination des provinces qui dépassent ces valeurs – et qui entrent dans la «zone» pour prendre des mesures pour restreindre la circulation – découle des calculs effectués par le physicien et chercheur du CONICET Jorge Aliaga, sur la base d’un suivi quotidien qui a été fait des données officielles du ministère de la Santé depuis le début de la pandémie. Ce spécialiste avait mesuré le facteur de croissance des cas au cours des sept derniers jours, au lieu des 14 actuellement examinés par le gouvernement.

Le nouveau décret établit que les gouverneurs doivent donner la priorité à la limitation de la circulation de nuit, bien qu’il n’exige pas que des mesures restrictives soient prises également pendant la journée; il recommande de le faire si le quartier est rouge au feu. «Ce qui est fait au niveau national, c’est définir des lignes directrices et des alertes sur les risques futurs. Aujourd’hui les gouverneurs sont déjà habilités à adopter des mesures et ce que nous faisons est de décrire quel est le détail du danger de l’augmentation des cas qui émerge dans de nombreuses provinces de notre pays », a déclaré hier le chef de cabinet. Santiago Cafiero lors d’une conférence de presse tenue à Government House. L’annonce a eu lieu après que Córdoba, la ville de Buenos Aires et Mendoza aient exprimé leur résistance à la fermeture nocturne.

En effet, après la publication du décret signé par le président Alberto Fernández, Cafiero, et le ministre de la Santé Ginés, González García, le gouvernement de la ville a annoncé des heures plus tard qu’il limiterait les heures des locaux commerciaux, bars et restaurants, mais ne restreindrait pas le mouvement des personnes. «Le gouvernement national a habilité les juridictions à prendre des décisions, nous prendrons les mesures suivantes à partir de dimanche à 0 h du matin: il n’y aura pas de restriction de circulation à ce moment épidémiologique de la pandémie, les locaux commerciaux et gastronomiques fermeront dès 1 du matin à 6 heures du matin, les rassemblements sociaux ne peuvent pas être de plus de 10 personnes et nous allons renforcer les équipes de la mairie pour aller contrôler 76 points où il y a une concentration de personnes », a déclaré le vice-chef à la presse. du gouvernement de Buenos Aires, Diego Santilli.

Les provinces les plus engagées

Basé sur le calcul de coefficient de rapport fabriqué par Aliaga, la province la plus mauvaise est Neuquén (1,91), suivie de CABA (1,86), Entre Ríos (1,61), Province de Buenos Aires (1,52), La Pampa (1,38) et Santa Cruz (1,21).

Si la incidence des 14 derniers jours, le pire des scénarios l’a Santa Cruz (1 207), La Pampa (993), Neuquén (747), CABA (428); Entre Ríos (316) et Buenos Aires (261).

Mais cela ne veut pas dire qu’ils sont les seuls dont les dirigeants doivent limiter la circulation nocturne et évaluer la prise de mesures pour restreindre la mobilité pendant la journée.

Les autres provinces de Patagonie aiment Tierra del Fuego, Chubut et Río Negro dépassent de loin le paramètre de 150 cas confirmés pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours (852, 786 et 498 respectivement), et sont très proches de 1,20, l’alerte de santé définie pour la raison (119 le quartier Fuegian, et 116 les deux autres). En tant Cordoue et Catamarcabien qu’ils ne dépassent pas cette valeur, ils sont à quelques dixièmes car ils enregistrent respectivement 1,18 et 1,16.

Un ratio de 1,20 équivaut à des cas augmentant de 20% d’une quinzaine de jours à l’autre. Santiago del Estero (2,02), Jujuy (1,95) et Formose (1,39) dépassent cette valeur d’alerte, mais ont une incidence pour 100 000 habitants inférieure à 150.

Et en raison de leurs valeurs de plaidoyer, les gouverneurs de Santa Fe (356), Chaco (215), Cordoue (184), Courants (175) et Saint Jean (162), ils devraient également évaluer la nécessité de prendre des mesures pour arrêter le nombre d’infections, car en plus de dépasser cet indicateur de paramètre épidémiologique, ils sont très proches de la valeur fixée comme référence pour le coefficient de rapport. C’est le cas par exemple de la province méditerranéenne avec 1,18, de Corrientes avec 1,08 et du Chaco, qui a un ratio de 1,06.

“Le paramètre ratio est un moyen simple de calculer un indicateur similaire au facteur Ro, ou facteur de reproduction du virus, dont on a beaucoup parlé pendant plusieurs mois. Indique si les infections augmentent ou diminuent avec le temps. Le ratio mesure les cas actuels par rapport à ceux de 14 jours avant. Si ça donne plus de 1, ça veut dire qu’ils sont à la hausse », explique-t-il avant Infobae Aliaga.

Pour l’ancien doyen de la Faculté des sciences exactes de l’UBA, «Avoir fixé un ratio de 1,20 n’est pas un critère très exigeant, c’est un engagement pour que le système de santé ne soit pas saturé. Il ne serait pas raisonnable que seulement avec 1,20 comme paramètre pour prendre des mesures plus strictes, les cas tombent». Et il ajoute: «C’est la différence entre aplatir la courbe et l’écraser. Si 1 avait été fixé comme limite, l’aspiration est de réduire les cas et pour cela il faut mettre plus de restrictions sur les déplacements et les activités. Une valeur de 1,20 peut vous permettre de ralentir la montée, mais pas d’écraser la courbe».

Et il précise que cette situation est celle qui s’est produite dans l’AMBA pendant plusieurs mois. «Il y avait un plateau élevé de cas, ce qui a permis au système de santé de ne pas s’effondrer. En fait, c’était l’objectif que la ville de Buenos Aires recherchait depuis mai, un R d’environ 1. Mais si les cas ne diminuent pas, à la longue vous avez de nombreux cas accumulés et aussi, de nombreux décès».

Les deux principaux districts du pays ont subi une augmentation exponentielle des cas le mois dernier. Le 8 décembre, CABA avait un plancher de 159 cas et depuis lors, les nouvelles infections quotidiennes signalées n’ont cessé d’augmenter. Au cours des dernières 24 heures, 4 937 ont été enregistrés. Même chose dans le district de Buenos Aires: le parquet était le 9 décembre avec 631 infections dans toute la province, contre les 1 451 signalés dans le rapport d’hier.

Aliaga avertit également qu’il existe un autre facteur lié à la température qui «peut influencer: à cause de la chaleur, les gens sont à l’intérieur avec la climatisation allumée. Ils ne sont pas dans des lieux ventilés avec renouvellement d’air, et l’environnement est partagé avec plusieurs personnes».

