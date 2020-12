Lycée pour femmes Mercedes Nariño à Bogotá. Photo: Secrétariat de l’éducation du district.

Le Liceo Femenino Mercedes Nariño de Bogotá est devenu le premier établissement d’enseignement public de Colombie à être accrédité le label de qualité accordé par décret du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Stéphane Paris, Attaché de coopération pédagogique de l’ambassade de France en Colombie, a déclaré qu’avec cette distinction le Liceo devient également un «Le deuxième centre de Colombie récompensé pour son excellence dans l’enseignement du français à ses étudiants et fait déjà partie du réseau mondial des centres« Label FrancEducacion »».

Le secrétaire de district à l’éducation a rapporté qu’avec ce prix, la couverture du lycée pour femmes Mercedes Nariño a été reconnue pour plus de 5000 filles et adolescents qui bénéficient de l’éducation, ainsi que les espaces pour cette langue, la formation de l’équipe pédagogique, les examens officiels du DELF, l’organisation et la gestion des cours, et les innombrables activités qui permettent l’enseignement du français et de l’anglais au profit des étudiants.

«Cela devient un grand engagement que nous avons acquis en étant la première école officielle à recevoir cette reconnaissance pour la qualité de l’enseignement du français», a déclaré Erick Ariza, recteur de l’école, sur le site du Secrétariat, qui a déclaré avoir reçu la nouvelle avec “beaucoup de bonheur.

À son tour, il a expliqué que le but de l’école est de renforcer l’apprentissage du français et de l’anglais dans le cadre de processus de haute qualité et “désormais avec un sceau éducatif, nos filles continueront à recevoir leur formation en langue française et pourront repartir avec une accréditation en fonction du niveau international qu’elles atteignent, c’est une ouverture très importante sur le monde”.

Stéphane Paris a exprimé ses félicitations au nom de l’Ambassade de France pour cet établissement d’enseignement et a remercié le Secrétaire à l’Education du District et l’Alliance Française de Bogotá, «pour tout le soutien apporté à une école exceptionnelle et importante pour nous, ses équipes. et les étudiants. Notre collaboration porte ses fruits et surtout le travail et l’engagement des équipes pédagogiques et de direction ».

L’entité du district a indiqué que d’ici 2021, le lycée pour femmes Mercedes Nariño prévoyait d’étendre l’apprentissage du français de la prématernelle à la 11e année. “pour que les étudiants arrivent avec la moyenne renforcée dans cette langue, qui continuera à être renforcé par le plan de bilinguisme dirigé par le secrétaire de district à l’éducation ».

Le secrétaire a assuré que “ce plan vise à former des étudiants capables de communiquer en langues étrangères, en leur fournissant des outils pour enrichir leur projet de vie, réduire les écarts et leur permettre d’accéder à des opportunités académiques, professionnelles et sociales plus nombreuses et meilleures».

Le Label Qualité FrancÉducation est une distinction lancée dans le monde en 2012, décernée par le ministère français des Affaires étrangères, qui accorde aux instituts et centres scolaires étrangers, qui participent à la diffusion de la langue et de la culture Français et reconnaît et valorise les centres éducatifs, qu’ils soient publics ou privés, qui à leur tour, offrent à leurs élèves un enseignement solide en français. Actuellement, il existe 395 institutions distinguées dans le monde, dont 11 en Amérique du Sud.

