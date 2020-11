Les habitants de la communauté de Zinacantán font la soirée de leurs morts au cimetière municipal et leur offrent des fruits et des plats préparés qu’ils aimaient consommer de leur vivant, dans l’état du Chiapas (Mexique). . / Archive

San Cristóbal de las Casas (Mexique), 2 novembre . .- Sous une lune bleue, les peuples mayas des hautes terres du Chiapas, dans le sud-est du Mexique, célèbrent ces jours-ci la fête de l’âme (k´in ch´ulelal , à Tzotzil), son jour particulier des morts, deux jours de coexistence spirituelle avec les âmes de ses ancêtres.

C’est une tradition ancienne où les habitants de la région offrent des bougies, de la nourriture, du chic (boisson sacrée), de l’encens, des fleurs et des carex à des êtres chers qui ne sont plus là, en remerciement pour les biens hérités de leurs descendants, explique-t-il. ce lundi à Efe Manuel Anastasio Pérez Hernández, une autorité indigène et municipale du Tzotzil.

«Nous continuons avec nos coutumes et coutumes, nos traditions, en les vivant, qu’il pleuve, tonne ou éclairs. Nous devons être au panthéon », dit Manuel avec conviction.

Vêtus de leurs costumes de cérémonie, les mayordomos et sacristains arrivent à l’heure au cimetière et effectuent de longues prières au pied des tombes invoquant et accueillant les âmes des défunts.

«Depuis 7 heures du matin. A ce moment-là, les majordomes arrivent, ils sont accompagnés de sacristains chargés d’appeler les âmes à venir dans le monde des parents vivants. Et le lendemain, ils vont de tombe en tombe pour rendre les âmes afin qu’elles ne restent pas en deuil dans la ville, dans les montagnes, et retournent là où elles devraient être », dit Manuel.

Les peuples mayas ont gardé en vie les connaissances de leurs ancêtres. De génération en génération, ils transmettent l’expérience d’être en contact avec leurs ancêtres, c’est pourquoi à cette date de nombreux peuples autochtones qui migrent vers d’autres États du Mexique et même d’autres pays retournent dans leur patrie pour réunir leurs âmes.

«Pour nous, c’est important car c’est une union de famille, où qu’ils soient, où qu’ils travaillent, ils doivent venir vivre ensemble au panthéon ces deux jours, et aussi à la maison», souligne l’homme.

CÉLÉBRATIONS MALGRÉ LA PANDÉMIE

Malgré le contingent sanitaire actuel, les préparatifs ne se sont pas arrêtés, bien qu’ils aient été affectés par la pandémie de covid-19, qui a fait plus de 920 000 infections et près de 92 000 décès dans le pays.

Ainsi, les activités de nettoyage et d’assainissement des panthéons ont commencé il y a plus d’une semaine.

Samedi dernier, les villageois sont venus avec des centaines de fleurs aux panthéons pour décorer les tombes. Tandis que pour ce 1 et 2 novembre, un tapis de carex est posé sur les tombes, et dessus ils placent les aliments consommés dans la région: tamale, atole, maïs bouilli, pain et chic, qui est un brandy traditionnel et un boisson de cérémonie des peuples mayas

De la même manière, dans chaque foyer, les familles placent un autel avec des fleurs, des bougies, en attendant la réunion spirituelle de leurs ancêtres.

Paola Petrona Hernández Hernández, une artisan de Zinacantán, se souvient du conseil de ses parents: “Mes parents m’ont toujours dit qu’à cette époque, ils venaient rendre visite à des proches parce que les âmes se souviennent de l’endroit où ils vivaient, de leur famille”

Le menu qui leur est proposé est très simple: «Une chaise, une table est mise pour eux, pour qu’ils consomment ce qui est sur la table. La nourriture doit être demain et après-demain. C’est du bouillon de bœuf, du poulet ranch et du soda. “

Bien que la pandémie se poursuive, le peuple tzotzil s’accroche à ses coutumes et traditions car “il ne veut pas perdre la tradition”

«Nous soignons cette maladie avec des guérisseurs (médecins traditionnels)», dit Paola.

Cette année, les prières ont été élevées pour demander que la maladie qui secoue l’humanité n’extermine pas son peuple. En outre, ils demandent également de bonnes récoltes de fleurs et la réactivation de l’économie mexicaine.