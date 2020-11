Dimanche 8 novembre 2020, les dirigeants politiques de la gauche latino-américaine et européenne, ont signé le document intitulé “Déclaration de La Paz en faveur de la démocratie et contre l’extrême droite”, qui est un manifeste signé par les présidents argentins, Alberto Fernandez; de Bolivie, Luis Arce; et le vice-président du gouvernement espagnol, Pablo Iglesias.

Le document susmentionné déclare ce qui suit: «Aujourd’hui la démocratie est menacée et il suffit d’analyser les événements politiques de ces derniers mois en Bolivie, pays hôte de cette Déclaration, pour vérifier que la principale menace à la démocratie et à la paix sociale au XXIe siècle c’est le coup d’État de l’extrême droite ».

Au cours de l’acte d’inauguration présidentielle en Bolivie, scène choisie pour la signature du manifeste susmentionné, le président Luis Arce a fait remarquer au gouvernement sortant de Jeanine Áñez comme illégitime, dont l’origine de facto a représenté un revers pour la tendance progressiste et démocratique en Amérique latine.

De telles actions factuelles ont été largement dénoncées en Bolivie et par une grande partie de la communauté internationale en tant que coup d’État, qui visait à renverser le président de l’époque Evo Morales et son parti Movimiento al Socialismo (MAS).

En ce sens, s’agissant des actions de la droite politique au niveau mondial, qui n’épargne aucun effort pour attaquer le fil constitutionnel des nations souveraines, la “Déclaration de La Paz en faveur de la démocratie et contre l’extrême droite” dénonce ce qui suit: «Une ultra-droite qui se développe à l’échelle mondiale, qui répand des mensonges et une diffamation systématique des adversaires en tant qu’instruments politiques, faisant appel à la persécution et à la violence politique dans différents pays. Il favorise les déstabilisations et les formes antidémocratiques d’accès au pouvoir ».

Le document susmentionné ajoute que “cette action antidémocratique il se renforce là où il trouve à son service des pouvoirs communicationnels qui, en accumulant un immense pouvoir d’influence, entendent manipuler et protéger les démocraties pour défendre leurs intérêts politiques et économiques ».

Un an plus tard, la Bolivie devient «une référence internationale pour la réponse citoyenne au coup d’État», comme l’a déclaré le manifeste lors de la cérémonie d’inauguration présidentielle Arce. En ce sens, les dirigeants qui ont signé le document ont exprimé leur engagement sans restriction à travailler ensemble “pour la défense de la démocratie, de la paix, des droits de l’homme et de la justice sociale face à la menace posée par le coup d’État d’extrême droite”.

Il est à noter que la déclaration n’a pas seulement été signée par des dirigeants actifs de leurs magistratures, mais également signée par différentes personnalités politiques d’Amérique latine et d’Europe reconnues pour leurs luttes en faveur de la démocratie et du progressisme. Les signataires comprennent également les anciens présidents de la Bolivie Evo Morales, d’Espagne Jose Luis Rodriguez Zapatero, du Brésil Dilma Rousseff, d’Équateur Rafael Correa et de Grèce Alexis Tsipras.

De même, les candidats à la présidence de l’Équateur Andres Arauz, Du Chili Daniel Jaduem, de Colombie Gustavo Petro et du Pérou Veronica Mendoza, près de Jean Luc Mélenchon, leader de France Insoumise, et Caterina Martins, du Bloco de Esquerda au Portugal, complètent les signataires.

Les temps nouveaux qui se profilent pour l’Amérique latine, un nouveau virage vers gauche, vers l’intégration régionale et l’harmonisation des économies locales tant attendues. De même, la cohésion de la ligne politique en Amérique latine sera un mur de soutènement important contre les ingérences locales et extra-continentales de la droite.

C’est précisément l’Amérique latine où la nation est la plus vulnérable à l’interventionnisme américain et à ses alliés en Europe ces dernières années, Venezuela. Pays qui a été soumis à un blocus économique promu par le Congrès américain et le décret émis par l’ancien président américain Barack Obama le 8 mars 2015.

Dans cet ordre, le Venezuela est classé comme «une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis». Par le document précité, le président américain “obtient certains pouvoirs exceptionnels qui lui permettent, par exemple, d’imposer des sanctions ou de geler certains avoirs”, qui seraient utilisés par le président de l’époque, Donald Trump, qui a imposé des mesures qui affectent la banque privée du Venezuela, ainsi que les marchés et autres institutions financières internationales, causant de graves ravages dans la nation des Caraïbes.

Le 31 juillet 2017, après le jour du scrutin pour le vote du Assemblée nationale constituante Au Venezuela (ANC), le gouvernement américain a utilisé des sanctions économiques contre le président Nicolas Maduro comme une «leçon» pour ne pas avoir suspendu l’appel auxdites élections, comme l’exigeait Trump.

Au cours du mois de mars 2018, la Maison Blanche a imposé six nouvelles mesures coercitives contre la crypto-monnaie Petro, un mécanisme financier promu par le gouvernement du Venezuela pour équilibrer l’économie en interdisant la restructuration de la dette et en empêchant le rapatriement des dividendes de Pétrole Citgo, société de l’État vénézuélien. Ils ont également interdit à tout citoyen ou institution d’effectuer des transactions financières avec la crypto-monnaie vénézuélienne.

Toutes ces pertes sont le résultat des actions promues par le député du Assemblée nationale (UN) Juan Guaidó, en collaboration avec le gouvernement des États-Unis, lors de la demande de sanctions contre le Venezuela comme moyen de gérer d’importantes sommes d’argent provenant des actifs de Citgo, ainsi que la gestion de fonds étrangers destinés à une aide humanitaire présumée.

Face à ces scénarios interventionnistes, il envisage une retour bloc politique de la région latino-américaine envers le Venezuela et son gouvernement bolivarien, servant de contrepoids important aux revendications de la droite dans cette nation.

Cependant, malgré les récents changements dans l’administration américaine, où les projets médiatiques Joe Biden en tant que vainqueur virtuel de la présidence, le parti Démocrate comme lui Républicain ils maintiendront en vigueur l’approche politique contre le Venezuela jusqu’à ce qu’un changement de gouvernement se produise dans le pays sud-américain.

Il est important de souligner qu’en 2015, la transformation du panorama politique du continent américain, en particulier dans la tendance politique des pays qui avaient été gouvernés au cours de la dernière décennie par des coalitions de centre-gauche. L’arrivée au pouvoir de la droite sous ses différentes formes a été qualifiée par certains analystes de «fin du cycle progressif».

Mais l’histoire récente a montré qu’après la victoire de Lopez Obrador, le retour du péronisme en Argentine, le contrecoup électoral du MAS bolivien, ainsi que la victoire du plébiscite chilien ont ouvert la voie à la reconquête par la gauche latino-américaine des dirigeants du pouvoir politique dans leurs différents pays.

Au sein de ces nouvelles dynamiques, il y a aussi les dirigeants rénové. Un exemple de ceci est Gustavo Petro et Human Colombia, Andres Arauz à l’UNES, Gabriel Boric et le large front chilien, Andrónico Rodríguez et le MAS, Veronika Mendoza et le Nouveau Pérou.

Tout cela témoigne de l’apparition de scénarios politiques qui, avec leurs nouveaux protagonistes, représentent la continuité intégrationniste de l’Amérique latine. Dans ce contexte, des nations comme Cuba ou Venezuela Ils ne sont pas isolés sur la carte politique, ce qui leur laisse une marge de manœuvre diplomatique intéressante pour affronter toute prétention interventionniste.