Employés du centre électoral du comté de Fulton en Géorgie (REUTERS / Brandon Bell)

Une finition dramatique en Géorgie et en Pennsylvanie pourrait définir la course serrée pour la Maison Blanche. entre l’actuel président Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden.

Les autorités de l’État du sud, l’un des quatre encore en jeu, a confirmé ce jeudi que, avec moins de 40 mille voix à compter dans l’état, l’avance du président républicain continue de diminuer et est déjà inférieure à 4 000.

Gabriel Sterling, chef du système de comptage en Géorgie, a déclaré que Quelque 36 000 bulletins de vote par la poste restaient à compter.

L’Etat a pour objectif de terminer le décompte à 12 heures, heure locale, A déclaré le secrétaire d’État local Brad Raffensperger. Cependant, ils prendront plus de temps à traiter et à signaler.

Le nombre de votes restants a augmenté au cours des dernières heures, les chances de Biden de prendre l’État du sud au président, un bastion républicain traditionnel. Avec 99% des votes comptés, Trump mène la course avec 49,42% contre 49,35% de Biden.

Sterling a également partagé les chiffres comté par comté, avec l’avertissement qu’il s’agissait de chiffres non officiels susceptibles de changer. La plus grande partie des votes non comptés était dans le comté de Chatham, De tendance démocratique, et dans le comté de Fulton, qui comprend une grande partie de Atlanta et il se considère également très majoritairement démocrate. Autres des milliers n’ont pas été dénombrés à Gwinnett, comté de banlieue d’Atlanta qui était autrefois un bastion républicain, mais qui a été remporté par Hillary Clinton en 2016.

Deux jours après le jour du scrutin, Biden avait 264 votes en remportant des victoires dans les États contestés de Wisconsin Oui Michigan; au démocrate Il suffirait de gagner n’importe quel État contesté pour atteindre 270 voix au collège électoral, le minimum nécessaire pour se rendre à la Maison Blanche.

Même comme ça, les écarts de vote entre les candidats restent minimes dans certains des États clés qui n’ont pas encore été décidés et qui pourraient faire pencher la balance d’une manière ou d’une autre.

En plus de Géorgie, l’attention se concentre sur le décompte des voix Nevada, Pennsylvanie, Caroline du Nord, alors que en Arizona, un état dans lequel les projections de certains des grands médias avaient donné la victoire à Biden, les distances entre les deux se sont raccourcies.

Dans le cas de la Pennsylvanie, où Trump a mené hier soir avec près de 300000 voix, Biden avait réussi à combler l’écart et n’était qu’à 64 000 voix., quand 11% du total reste à compter. Cette dernière section de bulletins en attente correspond aux votes anticipés par correspondance, qui répondent dans leur grande majorité aux électeurs démocrates.

Biden, oui, mène largement le vote populaire. Ancien vice-président accumulé près de 73 millions, le chiffre le plus élevé de l’histoire, contre près de 70 millions pour Trump. Le démocrate a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi après-midi que devrait remporter la présidence, mais il s’est abstenu de se déclarer vainqueur.

Trump, avec 214 votes électoraux, fait face à des obstacles bien plus importants. Pour atteindre 270, je devrais gagner tous les États encore en conflit.

Le président a faussement annoncé tôt mercredi matin que la victoire était la sienne et est allé devant les tribunaux dans certaines juridictions indécises cruciales. On ne sait pas si ses manœuvres juridiques avec le dépouillement des voix modifieraient le score en sa faveur.

