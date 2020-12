12/08/2020 Fiona Ferrer, dans une image d’archive EUROPE ESPAGNE SOCIETY

La mondaine a également répondu à Carolina Herrera: “J’ai 46 ans et j’ai les cheveux longs.”

MADRID, 8 (CHANCE)

Fiona Ferrer a été l’un des visages bien connus qui a voulu soutenir, par sa présence, la nouvelle entreprise commerciale de Juan Peña; la réouverture du tablao flamenco “Torres Bermejas”. Très discret et, surtout, ami proche de ses amis, le mondain préfère ne pas parler des raisons pour lesquelles Enrique Ponce n’a pas encore signé le divorce de Paloma Cuevas mais il assure, sans vouloir entrer dans les détails, que l’ex-partenaire s’est vu régulièrement. après leur séparation médiatique.

– CHANCE: Quel bon plan, non?

– FIONA: Je suis venu voir mon ami Juan Peña et soutenir des amis. Voir Juan et sa femme, je ne les ai pas vus depuis qu’ils nous ont confinés

– CH: Soutenir également la culture, non?

– FIONA: Il doit être soutenu, bien sûr avec des précautions, mais c’est la responsabilité de tous

– CH: Quel bilan faites-vous de cette année?

– FIONA: Convulsif, mais il a aussi eu ses bonnes choses

– CH: Que pensez-vous des paroles de Carolina Herrera? Un peu vieux?

– FIONA: Je ne sais pas si c’est vieux, mais j’ai 46 ans et j’ai les cheveux longs.

– CH: ne partagez-vous pas les mots du créateur?

– FIONA: Je ne partage pas les paroles de quiconque nous dit ce que nous devons faire et moins en ce moment. Je crois que chacun devrait faire et ressentir ce que l’on veut. Chacun a sa propre personnalité et cette année a été une année de nombreux non

– CH: Cela n’a pas de sens de marquer certains modèles pour un âge, non?

– FIONA: Il n’y a pas de prototypes, chacun a sa propre personnalité, il a un style. L’élégance ne réside pas dans la façon dont vous vous habillez

– CH: Comment va Paloma Cuevas?

– FIONA: Paloma est une femme très forte, très préparée, une femme d’affaires

– CH: Aimeriez-vous qu’il reconstruise sa vie?

– FIONA: J’aimerais que chacun reconstruise sa vie

– CH: Comment vas-tu personnellement?

– FIONA: Eh bien, ma vie n’a jamais été finie

– CH: Entre vous et Javier, cette cordialité continue-t-elle?

– FIONA: Oui, nous sommes amis

– CH: croyons-nous aux secondes chances pour 2021?

– FIONA: Après ce qui s’est passé en 2020, je crois en tout.

– CH: Est-il vrai qu’Enrique et Paloma se sont de nouveau rencontrés ce mercredi à la cérémonie scolaire de leur fille?

– FIONA: Je n’en ai aucune idée. Je suis sûr qu’ils se sont vus plusieurs fois

– CH: Paloma dit que le divorce est définitif. Pensez-vous que le droitier signera?

– FIONA: je n’ai aucune idée