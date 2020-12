Malgré la pandémie mondiale qui a freiné les événements en face-à-face dans le monde au cours de cette année 2020, le FiReLEAGUE du jeu vidéo Counter Strike organisera ses finales continentales et mondiales en Argentine pour garantir les meilleures conditions de compétition. Tout au long de cette saison, la ligue aura distribué 200 000 USD, dont 100 000 comme prix lors de la finale continentale et mondiale.

La FiReLEAGUE C’est un tournoi de jeu vidéo de tir Counter Strike qui divise sa concurrence en trois «clusters» latino-américains. Pour clore cette saison, la ligue se clôturera par une finale face à face à Buenos Aires où elle réunira les meilleures équipes de toute la région dans le but de voir qui sera le premier champion d’Amérique latine de la compétition. La compétition se terminera samedi 12 et dimanche 13 décembre et sera diffusée en direct sur Flow et la chaîne Twitch de la ligue.

Tout au long de 2020, la ligue s’est classée parmi les tournois les plus importants de la région, non seulement en raison de son prix historique de 200000 USD, mais aussi en raison de son haut niveau de compétition et du quota qu’elle accorde aux équipes d’Amérique latine pour pouvoir participer à le circuit des tournois BLAST Premier, l’un des plus importants au niveau international.

Cette dernière instance de la ligue distribue un total de 100 000 USD, un fait sans précédent pour une compétition de Counter-Strike dans la région. Les finales de FiReLEAGUE sont divisées en deux jours, la première étant la finale continentale où les meilleurs d’Amérique latine joueront pour voir qui sera sacré premier champion d’Amérique latine de la ligue. La finale continentale distribuera 35 000 USD, 25 000 dollars qui iront au champion et 10 000 au finaliste. Les deux meilleurs de cette finale continentale iront à la finale mondiale où ils joueront contre BOOM Esports, champion du tournoi CBCS au Brésil et considéré par beaucoup comme la meilleure équipe actuellement en compétition au Brésil.

En raison de problèmes avec le départ de France, l’équipe de Équipe hérétique qui allait représenter l’Europe lors de la finale mondiale ne pourra pas être présent, il y aura donc des changements dans le format du jeu. Le finaliste de la finale continentale jouera BOOM pour voir qui aura sa place dans la grande finale mondiale. Cette deuxième étape de la finale distribue un total de 70 000 USD, dont 40 000 au champion, 20 000 au finaliste et 5 000 à celui qui termine à la troisième place.

Afin de maintenir les meilleures conditions de jeu, la finale se déroulera en personne sans public dans un centre de haute performance. La transmission se fera à partir d’un studio avec une connexion directe au game center afin d’avoir des images en direct de ce qui se passe pendant la compétition.

Comme les représentants du sud sont Isurus Oui Équipe 9z, les deux équipes sont considérées comme les meilleures de la région et en 2020, elles se sont rencontrées à plusieurs reprises. Leur affrontement à la fin de Qualification Premier FiReLEAGUE BLAST est considéré par la communauté autour de l’e-sport comme l’un des jeux les plus importants de l’histoire de la région, non seulement pour le niveau démontré par les deux équipes, mais aussi pour ce qui était en jeu. Isurus, vainqueur, s’est rendu en Europe pour participer à l’un des circuits internationaux les plus importants au monde, où il a affronté Furia, l’une des équipes les plus fortes aujourd’hui.

9z Il a obtenu une revanche lors de la finale du Southern Cluster, mais cherche à prouver une fois de plus qu’il est à la hauteur du requin dans la finale continentale de FiReLEAGUE. Les deux équipes appartenant aux organisations argentines arrivent comme les grands favoris pour remporter le titre.

Esports Infinity Il arrive en tant que représentant du centre après avoir été champion de son tournoi. Tout au long de cette année, l’équipe Infinity Counter-Strike s’est avérée être l’une des meilleures de la partie centrale de l’Amérique latine, atteignant la finale en personne de FiReLEAGUE, désireuse de montrer que le reste de la région peut affronter géants du sud.

Estral Esports C’était l’équipe qui était censée représenter le nord, mais en raison de problèmes liés au COVID-19 et d’une contagion au sein de l’équipe, ils ne pourront pas le faire. Les remplacer sera Jeu furieux qui a terminé parmi les 4 meilleurs du sud et cherche à se racheter après n’avoir pas pu atteindre la phase de face-à-face dans un premier temps.

La dernière équipe étant BOOM, le géant brésilien qui a dominé les compétitions sud-américaines tout au long de ce 2020. L’équipe jouera au milieu d’une tempête de rumeurs qui verraient des changements dans l’équipe de l’équipe après le départ du joueur felps et l’arrivée du joueur ex-MIBR fer. Ces rumeurs indiquent également la possibilité d’une arrivée précoce de Gabriel «FalleN» Toledo, le joueur le plus emblématique de l’histoire de Counter-Strike brésilien, dans l’équipe à l’avenir.

Avec 110000 USD en jeu et les meilleures équipes de la région, la finale de FiReLEAGUE devrait rester dans les mémoires comme l’un des événements esports les plus importants de 2020 en Amérique latine.