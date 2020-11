5 coeurs: photographie du tournage du documentaire argentin «Cinq coeurs», de Martín Parlato. Prêté par la société de production Posibl. .

Madrid, 11 . .- Les films doivent avoir un “ton de vérité nue” pour que “ça fasse mal” car, sinon, il sera impossible “d’activer le changement ou de ressentir la douleur que les chevaux éprouvent”, assure-t-il dans une interview avec Efe le réalisateur argentin Martín Parlato, auteur du documentaire «Cinq cœurs».

Ce travail, qui participe à la XXVII édition du Festival du film environnemental SunCine, aborde la maltraitance continue des chevaux en Argentine, avec des pratiques telles que la saignée des juments, la traction sanguine ou le vol annuel de plus de 200000 exemplaires pour les abattre et exportez votre viande.

“Les chevaux sont nés pour être libres”, affirme-t-il avant de prédire que “notre relation avec eux ne sera ni saine ni bonne” tant qu’ils continueront à être “utilisés par des êtres humains” et permettront “leur abus pour le sport, les pratiques culturelles, la nourriture ou la sangria de maguas “pour un simple gain financier.

Pour montrer ce problème, Parlato a tourné un documentaire avec des images choquantes mais réelles parce que «les téléspectateurs ne croient plus aux histoires de maquillage», et «il y a une soif de contenu qui aborde les problèmes du monde».

Pour cette raison, «Cinq cœurs» reflète fidèlement le niveau d’abus «si large et évident» qu’il a constaté lors de la documentation précédente, qui a duré trois ans et qui a commencé lorsque l’ONG Fundación Franz Weber de Suisse a alerté son producteur sur ce phénomène en montrant son travail à Equidad, une installation dédiée à la récupération des animaux maltraités ou volés.

L’humiliation des équidés a “de nombreux bords” car elle se retrouve “dans différentes classes sociales” et cela a contraint le producteur à “se rendre dans différents domaines pour traiter avec différents interlocuteurs”, malgré le fait qu ‘”il y a une part de corruption secrète qui était très complexe à filmer “car cela signifiait entrer” dans des lieux privés comme les champs ou les réfrigérateurs pour obtenir des images très brutes “.

Dans le cas de la traction sanguine -la collecte de déchets urbains impliquant des chevaux, des ânes ou d’autres animaux tirant des charrettes-, le problème “a à voir avec la naturalisation politique de la pauvreté”, qui se justifie comme “quelque chose avec quoi il faut vivre, non comme quelque chose à combattre et à éradiquer. “

Parlato considère que, même si “il y a beaucoup d’ignorance” sur ce qui se passe, la maltraitance des animaux “est communément acceptée par la société” en Argentine, par exemple dans les pratiques culturelles et sportives telles que le dressage et le polo, auxquelles il est ajouté que il est courant que lorsqu’un de ces chevaux est blessé ou trop vieux, il soit vendu pour l’emmener à l’abattoir et échanger sa viande.

Un autre problème est le saignement systématique des juments gestantes pour commercialiser leur plasma à des fins vétérinaires comme stimulant pour la fécondation de porcs ou d’autres animaux.

Cependant, “le monde subit un changement de paradigme extraordinaire dans la relation que nous entretenons avec les animaux et l’environnement”, et en ce sens il pense que son film peut contribuer à un changement culturel.

Ainsi, il fait appel “au pouvoir du peuple” pour que les Européens arrêtent leur demande de viande de cheval et de cette manière “l’approvisionnement en provenance d’Argentine serait éliminé”, un pays où il est interdit de la consommer mais pas de l’exporter et d’où elle vient jusqu’en 1960. % de son commerce mondial.

Il souhaite également projeter le documentaire devant les députés du Parlement européen afin qu’ils puissent légiférer contre la consommation de viande d’animaux élevés «dans des conditions insalubres».

Ce documentaire a également des répercussions juridiques car, après avoir terminé le tournage, “nous progressons sur le plan juridique avec la présentation de plaintes” contre plusieurs abuseurs de chevaux, dont l’un a déjà été traduit en justice “et nous espérons qu’il y aura une condamnation. “.

Natalia Molina Íñigo.