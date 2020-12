Dans l’image, les joueurs de Flamengo. . / Antonio Lacerda / Archives

Rio de Janeiro, 20 décembre . .- Flamengo, le champion du Brésil et de Libertadores 2019, a battu Bahia 4-3 dans un match pour la vingt-sixième journée du championnat brésilien, dans lequel ils devaient revenir pour remonter à la deuxième place du classement du championnat, à cinq points du leader Sao Paulo.

Dans un match électrique au stade Maracaná qui s’est terminé par deux expulsions et de nombreuses discussions, le club de Rio de Janeiro a ouvert une avance de 2-0 en première mi-temps, mais a subi une panne d’électricité au début de la seconde période et a concédé trois buts en dix minutes qui l’ont amené à perdre par 2-3.

Enfin, dans les dernières minutes, il est revenu pour gagner 4-3.

Flamengo est allé dans les douches avec une avance de deux buts grâce aux scores de Bruno Henrique et du défenseur chilien Mauricio Isla. Mais dans les quinze premières minutes de la seconde période, deux buts de «Lord» Gilberto et un du Colombien Juan Pablo Ramírez ont mis le Bay en avantage.

Le champion brésilien a dû faire un effort pour revenir et l’a fait avec des buts des jeunes Pedro et Vitinho, qui sont entrés dans les places de l’Uruguayen Giorgian de Arrascaeta et du Chilien Isla.

La victoire lui a permis de déplacer l’Atlético Mineiro de la deuxième place du classement et d’empêcher Sao Paulo de se distancer davantage au sommet, où ils restent avec 53 points, cinq de plus que Flamengo et sept de plus que l’Atlético Mineiro. .

Le tricolore de São Paulo a franchi une étape importante dans la dispute pour le titre en battant l’Atlético Mineiro 3-0 mercredi dernier, qui l’escortait à la deuxième place, dans un match précoce de la journée qui affrontait justement les deux clubs qu’ils dirigeaient. la classification.

Avec la victoire de Sao Paulo anticipée, l’intérêt des matches de ce week-end a été concentré par le résultat de Flamengo, qui avait besoin d’une victoire pour suivre le leader et maintenir la séquence de quatre victoires consécutives.

Mais un match qui serait hypothétiquement facile pour Flamengo, qui n’a pas perdu contre Bahia au Maracanã au cours des 26 dernières années et a reçu une équipe sans victoire depuis sept matches et se bat pour ne pas tomber parmi les menacés de relégation, Cela a fini par être compliqué par des expulsions, des discussions intenses et même une accusation de racisme contre le Colombien Ramírez.

Bien qu’il ait ouvert un avantage considérable, Flamengo a commencé à perdre le contrôle du jeu en raison de l’expulsion de son attaquant et buteur Gabriel Barbosa “Gabigol” même en première période pour une prétendue protestation aérienne contre l’arbitre.

Le club de Rio de Janeiro a subi une fermeture en début de seconde période et a concédé trois buts en dix minutes qui l’ont mis sur les cordes.

Mais l’expulsion de Daniel, qui a laissé les deux équipes avec dix joueurs, et les buts de Pedro et Vitinho, ce dernier à la 45e minute de la seconde période, ont garanti la victoire de Flamengo à domicile.

Le jeu électrique pourrait avoir une issue au poste de police car le milieu de terrain du Flamengo Gerson, dans des déclarations qu’il a faites à la presse à la fin de l’engagement, a accusé le Colombien Ramírez d’insultes racistes.

“Je veux dire une chose: j’ai joué beaucoup de matchs en tant que professionnel et je n’ai jamais rien dit parce que je n’ai jamais subi de préjugés, mais quand on a concédé l’un des buts, Ramírez s’est disputé avec Bruno Henrique et je suis allé lui parler et il m’a dit:” tais-toi, homme noir ” . Il doit apprendre à respecter les gens », a déclaré Gerson.

Dans un autre des engagements ce dimanche et après quatre matchs sans connaître la victoire, Vasco da Gama a battu Santos 1-0 à domicile et a atteint 28 points, ce qui le maintient toujours parmi les quatre derniers du classement, ils sont menacés de descente.

Vasco, bénéficiant de la décision de Santos de réserver certains de ses partants, a marqué le seul but du match à la 8e minute de la première mi-temps par Carlinhos et après un jeu de l’attaquant argentin Germán Cano.

En seconde période, l’entraîneur de Santos Cuca a décidé d’envoyer certains de ses partants sur le terrain qui étaient sur le banc, dont le Vénézuélien Yeferson Soteldo et le buteur Marinho, et le club de São Paulo est venu dominer mais n’a pas eu assez de temps. à nouer et moins à revenir.

Athletico Paranaense, un autre qui n’avait pas gagné depuis quatre matchs, a récolté une victoire 0-1 lors de sa visite à Bragantino avec un but de Renato Kayzer, et a réussi à remonter à la douzième place du classement et à s’éloigner de ceux menacés de relégation.

Samedi, Internacional, dans le match qui a marqué les adieux du milieu de terrain argentin Andrés D’Alessandro du club de Porto Alegre, a battu Palmeiras 2-0 et grimpé à la quatrième place du classement, avec 44 points et 9 points du Sao Paulo.

L’équipe “rouge” l’a emporté à domicile avec des buts d’Edenilson et Yuri Alberto à un Palmeiras qui est tombé de la quatrième à la sixième place du classement.

Lors d’un autre match de ce samedi, le Gremio, malgré l’expulsion du défenseur argentin Walter Kannnemann, a réalisé un nul 1-1 important lors de sa visite au Sport et s’est hissé à la cinquième place du classement.