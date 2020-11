Flavio mendoza

La fin de l’isolement social préventif et obligatoire dans la zone AMBA, annoncée par le président Alberto Fernandez vendredi après-midi, cela n’a pas apporté de bonnes nouvelles pour les travailleurs du show business. Le fait est que, tant dans la ville de Buenos Aires que dans la province, les salles de théâtre continueront d’être désactivées jusqu’à ce que les protocoles correspondants soient définis. Et, face à cette situation, Flavio mendoza ont décidé d’utiliser leurs réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement et organiser une marche des artistes pour lundi prochain sur la rue Corrientes.

«Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons enduré, tout ce que nous avons perdu et nous continuons à perdre et jamais une aide. Oui au football, oui au retour à l’école. Et qu’en est-il des artistes? Mon théâtre a toute la sécurité et je ne peux pas travailler, dommage», A commencé le chorégraphe sur son compte Twitter.

Il a ensuite poursuivi en évoquant les ouvriers du petit écran, qui dès le premier moment de la quarantaine décrétée en mars étaient considérés comme essentiels. “Les émissions de télévision du jour zéro de la pandémie ont continué à fonctionner. D’après ce que je sais, ils sont à l’intérieur, la distance sociale est la meilleure sécurité. Plus de ventilation, plus qu’est-ce que tu veux, bordel? »Fit-il remarquer.

Tout de suite, Flavio s’est plaint de devoir continuer à payer des impôts à l’État alors qu’il n’était pas en mesure de facturer. “Arrêtez de collecter des impôts si nous ne pouvons pas travailler. C’est dommage, ils continuent de parler et de parler. Je demande à tout le monde de m’aider à revendiquer le droit de travailler ou de nous donner une solution », a-t-il demandé désespérément.

Les annonces d’Alberto Fernández sur la nouvelle étape de la distanciation sociale

Et puis il a demandé à ses collègues de se joindre à sa réclamation. “J’appelle tous les artistes qui ont du mal à nous rejoindre et, vraiment, demandent une solution. Ou qu’ils nous ont laissé travailler avec des protocoles comme ils l’ont dit », a imploré Mendoza.

Il faut se rappeler que Flavio a été l’un des premiers à essayer de trouver des alternatives pour rouvrir sa chambre, mais le reste des hommes d’affaires a souligné que tous n’étaient pas en mesure de se conformer aux mêmes règles. Par conséquent, le chorégraphe a ajouté: «Le Broadway Theatre a un protocole que personne ne fait. Si je ne peux pas travailler avec tout ce que nous avons fait, comment allons-nous travailler?».

Et il a de nouveau demandé l’union de tous ses collègues dans cette revendication, fixant une date et un lieu pour rendre la manifestation visible. “J’appelle tous les artistes qui ont du mal à unir leurs forces et, ce lundi, nous sommes tous dans la rue Corrientes pour demander nos droits“, il a souligné.

«Cirque, théâtre, écoles de danse, écoles de cirque, parcs d’attractions, artistes de rue, danseurs, chanteurs, acteurs, techniciens, détenteurs de billets, costumes, etc. Il est temps que tu nous écoutes»Mendoza a poursuivi dans sa chaîne de tweets.

Et il a conclu sa décharge en disant: «Ils nous ont rempli de peur, ils nous ont enfermés et nous, en tant que citoyens, avons fait tout ce que nous avions à faire sans aucune aide. Nous avons tenu pendant près de huit mois. Que voulez-vous de plus pendant que votre salaire est assuré?

Message de Flavio Mendoza après les publicités (Photos: Twitter)

Rapidement, les messages de Flavio ont été remplis de commentaires. “Adhiero, c’est embarrassant maintenant!” Nicolas Scarpino. “Comptez sur moi pour tout,” dit-il Adriana Salgueiro. Oui Cinthia Fernandez Il a ajouté: «J’espère qu’après, ils n’appelleront pas les artistes au premier rang pour leurs campagnes politiques. J’espère que tout le monde a un souvenir de cette injustice. Jets gratuits, artistes emprisonnés ».

Flavio Mendoza a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant à sa situation économique et celle de ses collègues au sujet de la quarantaine. Pour cette raison, il a maintenu une forte interdiction avec Victoria Donda, chef de l’INADI, lors de la présence des deux dans le programme mené par Andy Kusnetzoff, PH, on peut parler. “J’ai besoin que les gens qui nous gouvernent fassent vraiment quelque chose pour nous, car c’est un moment désespéré. On ne dit pas grand-chose, mais il y a même eu quelques suicides à ce sujet. Lorsque vous n’avez pas assez à manger ou à donner à vos enfants … “

Donda a souligné que de nombreux travailleurs facturent l’ATP et d’autres plans depuis le début de la pandémie, et que cette situation est vécue dans une grande partie du monde. La chorégraphe a exprimé sa colère en entendant ses paroles: “Il est très facile de parler quand on reçoit un salaire. Je ne parle pas du gouvernement parce que je suis apolitique, mais vous recevez un salaire et vous pouvez continuer à payer vos impôts. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas payer d’impôts.

JE CONTINUE DE LIRE

Flavio Mendoza a évoqué sa traversée avec Victoria Donda: “Au début, je ne savais pas qui il était”

Carrefour tendu entre Flavio Mendoza et Victoria Donda en raison de la situation des artistes

Flavio Mendoza: “Mon fils m’a sauvé la vie dans cette quarantaine, sinon il aurait mis le feu à la maison”