Il s’avère que, curieusement, un ancien analyste militaire et capitaine de l’air nommé McConnell est sorti et a affirmé que ce qui était vraiment intéressant à propos du vol MH370 était une série de brevets technologiques portés par les scientifiques de FreeScale.

Apparemment, il existe un brevet ouvert aux États-Unis avec une propriété partagée dans laquelle la société FreeScale était, ledit brevet concerne un système d’avant-garde capable de rendre tout avion SANS technologie Stealth invisible aux radars.

Les B-52 lourds, les chasseurs de combat, les drones ou les avions cargo ainsi que les avions de passagers pourraient passer complètement inaperçus par tout radar mondial avec la technologie qui était prétendument en cours de développement et qu’ils étaient sur le point de breveter.

L’analyste affirme que dans ce cas, on ne peut pas parler de simples rebelles ou terroristes qui ont pris l’avion, peut-être derrière certaines nations qui auraient un grand intérêt à acquérir cette technologie et bien sûr leurs ingénieurs et scientifiques, les candidats proposés. Pour McConnell, il y a la Chine, la Russie, les États-Unis et une société britannique appelée «Serco».

