Florence Bonelli, qui se définit comme «une lectrice qui écrit», a quitté son métier de comptable pour jouer son rêve: l’écriture. Avec une plume chargée de dextérité, de sensualité et d’érotisme, ses romans romantiques couvrent des sujets aussi variés qu’engagés. L’un de ses classiques est Indes blanches (2005), l’histoire des Indiens, des malones et des captifs, en pleine campagne vers le désert de Roca. Un autre de ses succès est la saga Cheval de feu (2011), qui raconte une histoire d’amour entre un pédiatre argentin et un Arabe séduisant et puissant à Paris, au milieu du conflit israélo-palestinien.

L’œuvre de Bonelli est si vaste qu’elle présente des bilogies et des trilogies partout. La plus récente, Tante Cosima (2020) est une histoire de résilience, de courage et de pardon, mais aussi de seconde chance pour l’amour. Avec une vingtaine de titres publiés et traduits en trois langues, il a été trois millions d’exemplaires vendus uniquement en Argentine. Bien que sa carrière de best-seller ne se limite pas à nos frontières et que ses livres font fureur aux États-Unis, en Amérique latine et en Espagne. Aussi, tous les samedis, Bonelli répond, un par un, aux innombrables messages de sa légion d’adeptes.

Dans une nouvelle rencontre du cycle “Leamos Romántico”, qui se déroule dans le cadre de Leamos Experience, Magda Tagtachian a parlé avec l’écrivain de son travail réussi, de son parcours personnel et votre dernier emploi, Détermination incontournable du destin, qui est exclusif à la plateforme Leamos.com.

Il n’y a pas de meilleur âge que quarante ans, a-t-il dit, car «on commence à être conscient de soi». Issu d’une famille très religieuse, catholique et conservatrice, c’est à cet âge que, grâce aux livres, il a commencé à découvrir que la religion n’était pas aussi «littéralement» qu’on lui avait appris: «J’ai réalisé qu’il y en avait beaucoup questions à poser que même les historiens remettaient en question l’existence même de Jésus-Christ! ». Cette année-là, il a tout lu sur les études bibliques et le christianisme: “J’ai ouvert les yeux: je me suis rendu compte que j’avais passé quarante ans à croire à quelque chose qui maintenant suscitait de nombreux doutes en moi.” Tout comme elle a dû remettre en question son système de croyances religieuses, dit-elle, d’autres doivent remettre en question sa carrière, l’amour: «À quarante ans, il faut construire son système à partir de rien. Et c’est dans cette nouvelle construction que l’on reçoit la sagesse ».

Pour l’écrivain, “le chemin que nous devons faire en tant qu’êtres humains est celui de l’élévation». S’élever au-dessus de la mesquinerie typique de la race humaine, dit-il, signifie dépouiller le masque que l’on présente au monde. Ce n’est que lorsque le regard des autres cesse de compter, “le masque tombe et on peut se lever”, réalisant une véritable authenticité et plénitude.

Grande référence au roman romantique, Bonelli considère que l’amour est une question de destin: “Nous venons configurés pour l’amour: on est destiné à le vivre ou pas.” Parce que «il n’y a qu’un seul amour», pas de relations, pas d’engouement, «pas de fièvre»: l’amour c’est quand quelqu’un met l’autre en premier, et l’autre «vous met en premier». Il la définit comme une “générosité absolue”, où l’un regarde et veille toujours sur le bien-être de l’autre, et l’autre sur l’un.

