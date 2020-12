Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos (à gauche), s’entretient avec le président Florentino Pérez. . / Juanjo Martín / Archives

Madrid, 20 décembre . .- Florentino Pérez, président du Real Madrid, a assuré ce dimanche, lors de l’Assemblée ordinaire et extraordinaire des membres du club blanc, que son équipe aspire à relever de grands défis “avec des joueurs comme Sergio Ramos” dans le rangs de l’entité madridista.

Le haut président du Real Madrid a ouvert la séance télématique avec “le rapport du président”, dans lequel il a détaillé toutes les activités et réalisations de son club tout au long de la saison 2019/20. Sur le plan sportif, il a mis en avant la réalisation de la Ligue et de plusieurs noms comme Zinedine Zidane ou Sergio Ramos, en attendant son renouvellement.

“La saison s’est clôturée avec deux titres. La Liga et la Super Coupe d’Espagne, historiques car c’est la première à se dérouler en dehors de l’Espagne. Ce sont des titres qui valorisent ce que nous avons apprécié. Nous continuons dans un cycle gagnant un cycle à chaque fois. plus difficile et compétitif », a-t-il déclaré.

“Nous continuons de faire confiance à cette équipe pour aspirer aux grands défis avec des joueurs comme notre capitaine Sergio Ramos, une fois de plus élu parmi les onze meilleurs du monde. La saison dernière, également avec Modric, Hazard et Marcelo. Les titres ont été remportés avec le valeurs de notre histoire, valeur, respect et travail. La soif de titres est la même et c’est pourquoi nous en voulons plus », a-t-il ajouté.

Pour Pérez, les Madridistas étaient “à la hauteur” des circonstances et sont un exemple de la bonne marche du Real Madrid, dont il se disait fier avec certains joueurs qui “ont laissé leurs âmes” pour rendre leurs supporters heureux.

“Cette équipe fait partie de l’histoire. Aussi notre entraîneur, Zidane, qui a 11 titres au Real Madrid, un symbole en tant qu’entraîneur et en tant que joueur. Son but dans le neuvième a été choisi comme le meilleur de la Coupe d’Europe”, projection.

Pour le président du Real Madrid, les exploits de la première équipe sont le résultat d’une “politique” qui a permis de mélanger des joueurs “extraordinaires” avec des “jeunes” présents au club merengue.

“Nous avons appliqué le modèle qui nous a donné le succès. Kubo, de cette manière, a été prêté. Aussi Ceballos, à Arsenal, Reinier à Dortmund, Brahim à Milan et Mayoral à Rome. Ce parcours est fondamental comme ceux qui ont rejoint cette saison. Le mélange de joueurs et de jeunes talents est la clé du succès », a-t-il déclaré.

“Beaucoup sont venus au Real Madrid très jeunes. Ramos est arrivé à 19 ans, Varane à 18 ans, Casemiro et Benzema à 21 ans, Nacho à 8 ans et Carvajal à 11 ans. Notre planning nous a apporté de nombreux titres et nous avons affronté des moments difficiles avec sérénité. Nous avons suivi le modèle économique de l’équation de Bernabéu, le travail du PDG José Ángel Sánchez est fondamental, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a précisé que la carrière est fondamentale pour la transmission des valeurs du Real Madrid et a offert une information: “huit des joueurs de la première équipe sont issus de la carrière”, a-t-il déclaré.

“De plus, la carrière nous a procuré une autre grande joie. L’équipe de jeunes dirigée par Raúl (González), a conquis la Youth League. Nous avons apprécié le titre. C’était la seule compétition qui pouvait être jouée. Les autres ont dû être suspendues”, a-t-il expliqué. .

“Sur les 13 équipes de jeunes, neuf ont remporté leurs ligues. Et le Real Madrid City transmet des valeurs. Rául, Arbeloa, qui rejoint la liste des entraîneurs, en faisait partie. 184 jeunes joueurs évoluent dans des ligues professionnelles, 48 en première division et 86 en ligues internationales », a-t-il conclu.