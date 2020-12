MADRID (AP) – Longtemps lié à la création d’une compétition plus lucrative, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, souhaite que le bouleversement financier dans le football causé par la pandémie de coronavirus entraîne un changement profond du format du jeu. .

“Rien ne sera plus jamais pareil”, a déclaré Pérez lors d’une assemblée en ligne avec les membres du club dimanche.

“La pandémie devrait nous rendre plus compétitifs”, a-t-il déclaré. “Nous devons innover, rechercher des formules pour que le football reste attractif. Le Real Madrid était à la fondation de la FIFA, la Coupe d’Europe. Le modèle d’aujourd’hui. il a besoin d’un coup de pouce et l’impact du COVID 19 l’a montré. “

Les grands clubs, y compris Madrid, ont fait pression pour que plus de duels de Ligue des champions et plus de gains garantis de la saison 2024-25 soient garantis, mais n’ont conclu aucun accord l’année dernière lors des discussions avec l’UEFA en raison de l’opposition des ligues et d’autres équipes moins riches.

En 2019, Pérez a formé la World Club Association, qui prévoit de présenter de nouveaux tournois. La proposition a été publiée dans un rapport après que Pérez ait rencontré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

“Tout le monde plaide pour la réforme du paysage concurrentiel mondial. Il y a saturation et les supporters, qui sont les plus importants, souffrent”, a déclaré Pérez. «La réforme du football ne doit pas attendre. Vous devez changer. Les grands d’Europe ont des millions de fans et vous n’avez pas à leur tourner le dos ».

Pérez n’a pas donné de détails sur les changements qu’il soutiendrait.

La pandémie a mis en évidence la réalité économique des équipes de première division de la ligue: des millions de supporters assis sur leur chaise et dans les bars à regarder les matchs à la télévision ont dépassé en nombre les milliers de supporters qui n’ont pas pu assister aux matches.

La tendance mondiale a été d’augmenter le nombre de matches et de tournois, tant pour les clubs que pour les équipes nationales, comme l’UEFA Nations League. On parle d’ajouter plus de matches de Ligue des champions pour les meilleurs clubs européens.

Pérez a déclaré que l’impact de la pandémie, qui a empêché les supporters du stade en Espagne depuis mars, a réduit les bénéfices de l’équipe championne espagnole de 822 millions d’euros (1 milliard de dollars) à 715 millions d’euros.

“La réalité est que tous les grands clubs de football subissent ce coup dur économique”, a-t-il souligné.

Madrid est en train de rénover son stade Santiago Bernabéu et joue dans une salle plus petite de son centre d’entraînement.