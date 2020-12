Floyd Mayweather Jr. retournera à la boxe le 20 février pour affronter le youtubeur Logan Paul (REUTERS)

Enfin, les rumeurs sur le retour de Floyd Mayweather Jr. à la boxe était vrai. Il y a quelques semaines, la version selon laquelle Money allait sortir de sa retraite début 2021 commençait à gagner de plus en plus de force et cette information a fini par se confirmer ce dimanche: il se battra contre le youtubeur Logan Paul le prochain 20 février.

Mayweather, qui a été la dernière fois qu’il est monté sur un ring quand il a battu Conor McGregor puis à Tokyo contre le kickboxer Tenshin Nasukawa, a confirmé via son compte Instagram officiel qu’il combattrait désormais ce garçon américain de 25 ans qui est devenu célèbre grâce à Vine et a ensuite déplacé son contenu sur YouTube.

“Super exposition: 20 février 2021!”, L’ancien boxeur a écrit dans la publication qui s’est rapidement remplie de commentaires de ses partisans.

Mayweather revient à la boxe contre le youtuber Logan Paul

Logan Paul Il n’a qu’un seul combat dans le monde de la boxe. Il a été vaincu par décision partagée par une autre célébrité Internet nommée Olajide William Olatunji, populairement connu comme KSI, le 9 novembre 2019 au Staples Center de Los Angeles.

Logan est le frère de Jake paul, qui a récemment participé à la soirée qui a décrété le retour de Mike Tyson à la boxe. Jake a remporté une victoire par élimination directe sur Nate Robinson, ancienne star de la NBA.

Logan Paul est devenu célèbre grâce à Vine et est maintenant l’un des youtubeurs les plus célèbres au monde (AP)

Maintenant, il fera partie d’un autre événement de boxe, mais dans ce cas, il fera face à un Mayweather Jr. qui a 43 ans et est inactif depuis longtemps mais a écrit une partie de l’histoire du sport. Floyd a terminé sa carrière professionnelle avec un record de 50 victoires, 27 KO, pas de défaite, et c’était champion du monde dans cinq divisions: WBC Super Featherweight, WBC Super Lightweight, WBC Welterweight et FIB Welterweight et WBC Superwlter.

Le lieu du combat n’est pas encore défini mais il a déjà été précisé où il sera vu: il sera diffusé par le site fanmio.com, qui a déjà lancé la pré-vente au prix de 25 dollars, qui augmentera à l’approche du combat et atteindra finalement le 70 dollars après le 11 février.

