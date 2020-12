CANASTOTA, New York, États-Unis (AP) – Floyd Mayweather, qui a remporté 11 titres mondiaux dans cinq divisions différentes et s’est retiré invaincu, a été nommé nouveau membre de l’International Boxing Museum and Hall of Fame, tout comme Wladimir. Klitschko et Laila Ali.

La promotion 2021, annoncée mardi, comprend également l’ancien champion olympique Andre Ward, ainsi que Ann Wolfe, Marian Trimiar et le Dr Margaret Goodman.

Ont été élus à titre posthume le monarque léger Davey Moore, Jackie Tonawanda, le conservateur Freddie Brown, le manager Jackie McCoy, le journaliste George Kimball et le directeur de la télévision Jay Larkin.

Les nouveaux membres ont été choisis par l’Association des journalistes de boxe et par un panel d’historiens internationaux du sport. La nouvelle génération sera officiellement intronisée le 13 juin et comprendra celle de l’année précédente, qui n’a pas été exaltée à la date prévue en raison de la pandémie.

La génération 2020 comprend Bernard Hopkins, le mexicain Juan Manuel Márquez, Shane Mosley, Christy Martin, Lucia Rijker, Barbara Buttrick, Frank Erne, Paddy Ryan, Lou DiBella, Kathy Duva, Dan Goossen, Bernar Fernández et Thomas Hauser.

Mayweather est né en 1977, à Grand Rapids, Michigan, dans une famille où de nombreux membres se consacraient à la boxe. Formé par son père Floyd et son oncle Roger, Mayweather a pris sa retraite en 2017 avec un record de 50-0 (27 KO) après un match dans lequel il a éliminé la star des arts martiaux mixtes Conor McGregor.

“C’est un grand honneur pour moi d’être exalté … la première fois que j’ai comparu sur le bulletin de vote”, a déclaré Mayweather. «Au cours de ma carrière, j’ai tout donné pour le sport et maintenant cela me rend humble d’être reconnu avec l’un des principaux honneurs pour le travail et le dévouement.

Klitschko a couronné une carrière amateur dans laquelle il avait une fiche de 134-6 avec 65 KO en remportant l’or olympique dans la catégorie des super-lourds aux Jeux d’Atlanta de 1996. Il est devenu professionnel la même année.

Il a conquis les titres WBO, IBF et OIB pour commencer un règne de neuf ans, qui comprenait 18 défenses réussies.

Ali a pris sa retraite invaincu avec une fiche de 24-0 et 21 KO. La fille de Mouhammad Ali a remporté 87,5% de ses combats par KO.