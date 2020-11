Le dernier combat de Floyd Mayweather contre Tenshin Nasukawa à Tokyo. Photo: RIZIN FF

L’ancien champion du monde américain Floyd Mayweather reviendra dans un ring sur 28 février prochain, comme l’ont confirmé les organisateurs de l’événement de combat Mega2021 qui se tiendra au Tokyo Dome Stadium dans la capitale japonaise.

Bien qu’il ne sache toujours pas son rival ni combien d’argent il recevra, les promoteurs du fight meeting ont confirmé sa présence. L’argent, légende de la boxe de 43 ans et champion dans six catégories différentes, il a pris sa retraite en 2017 après avoir battu la star des arts mixtes Conor McGregor et sac 275 millions de dollars.

L’ancien boxeur a également fait une exposition dans 2018 aussi dans Tokyo avec le jeune kickboxer, Tenshin Nasukawa, auquel vaincu en seulement 2 minutes.

“Je sais que les Jeux olympiques sont à Tokyo en 2021. Mon équipe et moi ferons quelque chose de formidable là-bas. Japon, on y va», A-t-il assuré sur son compte Instagram officiel en confirmant sa présence au concours.

Les organisateurs de la réunion de février n’ont pas encore précisé qui sera le rival de Mayweather ni le sac d’argent qui lui correspond, même si en mai dernier Money avait prévenu que Il ne remonterait plus jamais sur le ring pour moins de 600 millions de dollars.

Il est à noter que l’Américain a pris sa retraite invaincu et dans la dernière fois a donné de l’argent afin que les plus pauvres de leur pays puissent se nourrir pendant la quarantaine en raison de pandémie de Coronavirus.

“Je veux aider à rendre ce monde meilleur, l’argent que je donnerai servira à nourrir ceux qui en ont le plus besoin”A déclaré l’ancien champion des catégories WBC Super Featherweight, WBC Superlight, WBC Welterweight et IBF Welterweight et WBC Superwlter.

L’ancien boxeur, qui n’a pas perdu en 50 combats et a battu l’Argentin deux fois Marcos Maidana, il a fait remarquer: «Tout cela m’a affecté, ça me fait mal de voir ce qui se passe dans le monde et je veux que nous nous soutenions tous et continuions à avoir la foi. Personne n’est parfait, je ne le suis pas. Chaque jour, j’essaie d’être une meilleure personne, je fais des erreurs et la seule chose que je peux faire est d’essayer de m’améliorer ».

“Je ne veux pas montrer aux gens ce que je fais, je le fais de manière anonyme, cela n’a rien à voir avec de l’argent, je vais les donner à ceux qui en ont le plus besoin et je le ferai sans en parler, l’important pour moi est de faire du bien aux gens du monde», Avait-il assuré lorsque la pandémie avait été établie.

