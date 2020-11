Alberto Fernández, lors d’une rencontre virtuelle avec des exportateurs de viande argentins

Politique de l’État. Peu importe qu’il s’agisse de conviction, de pragmatisme ou d’opportunisme pur, mais Martín Guzmán il a exagéré avec cette définition pour exposer au moins la commodité d’une large approbation politique des négociations avec le FMAu même niveau ou à une étape au-dessus, même si cela n’est pas dit publiquement, il est noté par Alberto Fernández la nécessité de réduire les attentes externes sur le jeu du pouvoir en Argentine. Mais cela n’opère pas uniquement sur la réalité. La lettre des sénateurs progouvernementaux au Fonds – inspirée et supervisée par Cristina Fernández de Kirchner – a de nouveau révélé la réaction interne et présidentielle pour apaiser le bruit a précipité un autre affrontement avec l’opposition. Double bruit.

Il y a quelques contradictions simultanément. Le plus gros concerne les tensions entre Olivos et l’Instituto Patria. Celui qui suit, sur cette question spécifique, tourne autour du sens politique et pratique du projet de loi motorisé avec pour slogan «renforcer la soutenabilité de la dette publique». Dans les deux cas, le président il est lié à la logique du front intérieur: il ne peut éviter cette tension, mais il cherche à l’habiller vers l’extérieur sans contredire et même approuver le message de CFK. Face à l’opposition de Together for Change, en outre, chercher des avenants avant de comprendre. Jusqu’à présent, la fin est généralement celle des reproches croisés.

Le président a placé Guzmán comme la pièce maîtresse de son conseil d’administration. Contenir le dollar et négocier un accord de facilité prolongé avec le FMI. Ce n’est pas facile, car ce type de programme propose une série de réformes en échange de longues périodes pour faire face à la dette. Alberto Fernández s’irrite lorsqu’il parle d’ajustement, mais dans ce sens, de nombreuses mesures vont. La question des coûts et des craquements intérieurs apparaît alors. La projection du décor et les effets déjà remarqués recommanderait la recherche d’une entente politique fondée sur l’acceptation de responsabilités mutuelles. Ce n’est pas ce qui apparaît.

Oscar Parrilli, directement aligné avec Cristina Kirchner. Il a été l’un des rédacteurs de la lettre au Fonds.

Le projet de loi référé stipule le regard partiel du gouvernement. Il comprend l’intérêt d’un consensus politique comme message social et surtout comme geste envers le FMI. Mais cela le limite à obtenir un crédit contre sa proposition. L’initiative stipule que «l’endettement futur en devises et en vertu du droit étranger doit être approuvé par le Congrès», ainsi que les accords avec le FMI. Cela semble simple, mais cela laisse des questions ouvertes en arrière-plan.

Les récitals chargent les encres l’héritage et l’endettement au stade macro. Sans autres considérations. Et les articles sont limités aux deux points indiqués, sans temps précis ni portées efficaces. Le projet a commencé à circuler dans l’opposition et certains papiers informels sont croisés, dont un de la Fondation Alem. Des références à des zones grises apparaissent: la garantie que le projet lève pour une dette et pour des accords avec le FMI, Est-ce avant ou après de telles transactions?

Ce n’est pas une question mineure en termes juridiques. Mais il a aussi une lecture politique. Consentement préalable ou approbation ultérieure, exigerait un certain type de négociation pour parvenir à un consensus. Sauf si vous pensez à un chèque en blanc pour commencer à négocier ou dans une approbation de livre fermé pour les accords déjà signés.

Il y a une séquence qui fait référence à placer tout le fardeau du problème sur la direction précédente et donc à poursuivre une approbation non critique. Il est suggéré par le projet en question. Mais la lettre des sénateurs sous les directives de la CFK est particulièrement dure avec les accords entre le gouvernement de Mauricio Macri et le Fonds, avec une référence particulière à un fonds commercial local, approuvé par rapport à ses propres normes par l’organisme international.

Luis Naidenoff, président de l’interbloc JxC au Sénat. Réponse sévère au document K

La publication de la note a eu un impact dimanche. Le gouvernement n’a pas été surpris par l’intention d’un kirchnérisme dur, mais les réactions d’Olivos ils ont implicitement montré que ce n’était pas un bon signe en soi. La première réponse, par voie de transcendance, était prévisible, presque diplomatique: l’opportunité et non le contenu a été remise en question. Mais plus tard, le président est passé par un chemin de discours public similaire à celui exprimé il y a quelques semaines face à la lettre de l’ancien président avec des critiques des fonctionnaires et des factures aux membres du Frente de Todos. Cherché à tout montrer comme des confluences de critères ou de supports. Et il agissait selon le mouvement de l’ancien président.

Alberto Fernández est revenu sur sa campagne pour critiquer les accords entre le gouvernement précédent et le FMI. Et il était particulièrement dur sur les considérations contre le macrismo. La réaction a été une déclaration des sénateurs du JxC, qui l’ont accusé d’avoir tenté de cacher l’ajustement.

Le parti au pouvoir a mis l’accent sur l’endettement et repris les accusations de fuite des capitaux, comme un pur jeu planifié et exécuté. L’opposition est allée à la croisée des chemins et a jeté son dévolu sur les engagements auxquels l’administration macrista a dû faire face pour assurer le service de la dette et du déficit hérités du gouvernement CFK.

Il est probable que ces croix seront rééditées lors de la session des Délégués pour aborder la “taxe sur les grandes fortunes” et finir de sanctionner le budget 2021. La confrontation ravivée va à l’encontre de l’objectif d’approbation politique pour partager les décisions et les coûts, pas seulement contre le FMI. Et cela place le président au centre du différend, en tant que décision personnelle élaborée ou, plus compliqué, jouant dans le tissu défini par l’ancien président.. Ni politique de l’État ni front intérieur calme et ordonné.

