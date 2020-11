L’Argentine a pris l’habitude d’aller chercher peu de prix pour la conquête et avec peu de victuailles et de munitions pour l’expédition, lorsqu’il s’agit d’ordonner les finances publiques, de contrôler l’inflation et d’éviter les crises récurrentes de la balance des paiements .

Qu’est-ce qui rendra alors durable la politique d’objectifs modestes et d’instruments faibles? Telle est la grande question de la politique du futur prochain. D’une part, il s’agit d’une question sur l’avenir de la politique en tant qu’architecture du bien commun. De l’autre, il s’agit d’une question dirigée vers la politique comme marketing pour la préservation du pouvoir. Le président Alberto Fernández n’a qu’une seule fois pour les deux «politiques» qui n’ont aucune coïncidence dans les termes. Cette divergence érode-t-elle les convictions quand ce qui est urgent et ce qui est nécessaire nécessite des temps différents?

Ces trois enjeux, FMI, pandémie et mondialisation accumulent une situation de demande «d’objectifs extérieurs», c’est-à-dire non déterminés par l’autonomie de la volonté -mais absolument nécessaire pour être satisfaite- et d’une extrême faiblesse de leurs propres instruments; et très faible accès aux accessoires externes, une fois disponibles avec une difficulté d’accès plus ou moins grande.

La première question sur la table est celle du FMI, en raison de l’urgence qui lui est assignée par le gouvernement et parce que l’exécution de la politique économique conçue ou à élaborer par le ministre Martín Guzmán dépend de son mode de résolution.

Il y a peu de signes de cette politique; tous ajoutés sont à des années-lumière de la formation d’une conception minimale adéquate pour servir de guide aux acteurs.

La chronologie de la politique de Martín Guzmán, avant la pandémie, a établi une première étape définie par l’accord avec les créanciers extérieurs privés. Aujourd’hui, ce sujet «est terminé». Est-ce un point d’appui ou simplement un déplacement de la difficulté?

Si l’on regarde l’indice de risque pays ou le taux d’intérêt, qui mesurent le degré de méfiance des créanciers extérieurs privés et l’accès au crédit en dollars, il apparaît qu’un seul obstacle a été déplacé. Ce n’est pas peu. Bien que le ministre Guzmán ait pris plus de temps que beaucoup l’auraient souhaité et que ce temps a consommé une grande quantité de réserves à la Banque centrale. En économie, le temps c’est de l’argent et cette certitude, écrasante dans un pays stagnant et retardée dans le progrès collectif, n’est assumée dans aucun des domaines de gestion de l’administration Fernández. C’est une gestion de style «retardée».

L’accord avec les créanciers est un objectif atteint, ce qui est bien. Mais parce qu’il a été retardé, il a généré des conséquences sur l’intrigue des attentes que les retards punissent toujours. Elle a été satisfaisante non seulement pour le gouvernement mais aussi pour la plupart de ceux qui, face à ces questions, ont leur propre opinion à leur sujet. En d’autres termes, du point de vue national, c’était une solution sensée. C’était aussi pour les créanciers.

Le bilan est une bonne négociation d’annulation qui n’a généré que de gros engagements en échange de rien de favorable à la Nation. Cela a évité une crise majeure. Mais c’est inévitable.

Mais, quels que soient les comptes qui sont faits, c’était une solution plus sensée que celle de Néstor Kirchner qui – comme on s’en souvient – a corrigé des fuites dans le tuyau, mais a laissé tellement de trous qu’il a fallu deux périodes gouvernementales pour finir de les fermer, ce qui qui, en revanche, a été mal fait et tardivement.

En faveur du président Fernández, a vraiment et raisonnablement résolu la dette héritée de la gestion moche, incroyable et non professionnelle de Mauricio Macri et sa légion improvisée de financiers.

Désormais, la question du FMI reste la première en suspens dans l’ordre résolutif. Pour faire face aux accords de la dette publique avec les privés et avec le Fonds, 25% de l’administration Fernández a été consommée. Depuis un an, la politique est et sera au service des accords avec les créanciers extérieurs. Les accords sont d’ailleurs indispensables.

Un fait, bien que mineur, mais qui ne peut être négligé, est qu’après les missiles tirés par Martín Guzmán avec des mesures contre la montée irrévérencieuse à 195 $ du prix du dollar libre, ces derniers jours et après une baisse extraordinaire , a recommencé une course à la hausse: le dollar est tombé pour prendre de l’eau, disent les changeurs de monnaie.

Dette auprès du Fonds monétaire

L’Argentine est le principal débiteur du FMI, un créancier qui pèse lourd en raison de sa gravitation dans le monde des décisions économiques (investissements) et financières (mouvements de capitaux); Et c’est doublement lourd pour le pays, à cause de la dette qui a été contractée en 2018 il n’y a même pas de traces de quelque chose de positif: seulement des pénalités qui représentent aujourd’hui plus de la moitié des exportations et, raisonnablement, de nombreuses années de possible excédent du commerce extérieur. .

Un peu plus de 1 dollar sur 5 de dette publique a été contracté avec des organisations internationales

S’il s’agit d’un lourd fardeau – qui n’a rien généré de productif pour pouvoir le supporter, c’est-à-dire que c’est une dette qui n’a pas servi à accumuler des capacités de remboursement – il n’en est pas moins vrai, quel allégement, que cette dette auprès du FMI sera refinancée à plusieurs années et avec certains, qui ne seront pas rares, des années de grâce.

Mais ça Un fait de bon augure – que Guzmán annoncera sûrement au plus tard au premier trimestre 2021 – est un engagement supplémentaire qui implique que, à partir de la capacité d’épargne, de l’excédent qui peut être généré et de l’excédent du solde extérieur, il devra allouer une proportion, de manière prévisible, pas moins.

Se mettre d’accord sur un moyen d’annuler les engagements «populistes» de Macri est la première condition de l’administration Guzmán. Ou quel est le même: c’est se souvenir combien il y a moins à cultiver.

La crise sanitaire

Le deuxième enjeu, sur la table de la discussion du ministre de l’Économie, qui limite la capacité de décision, est le pandémie. Comment allons-nous, comment avons-nous été dans cette dynamique? Le faisons-nous correctement? Comment pourrions-nous faire mieux? Le ratio de décès par million d’habitants est parmi les plus élevés.

Le produit potentiel, ce que le pays est capable de générer en fonctionnant pleinement, est aujourd’hui inférieur – considérablement inférieur – à ce qui était censé être possible

Le capital productif a été détruit, l’organisation sociale a été profondément affectée, ses dimensions et ses profondeurs ont été affaiblies, ce que la société et le système éducatif ignorent encore, et les horizons et attentes vitaux qui améliorent l’avenir de la société se sont affaiblis. Tout cela est le produit de la pandémie. Le résultat est la preuve que le produit potentiel, ce que le pays est capable de générer en travaillant pleinement, est aujourd’hui inférieur – considérablement inférieur – à ce qui était censé être possible avant le début de la crise sanitaire.

L’enjeu du ministre Guzmán n’est pas seulement de s’attaquer aux effets économiques de la pandémie, les coûts de santé qu’elle ajoute, mais aussi de promouvoir «l’efficacité» de la politique de santé, car elle est un facteur déterminant du sort de l’économie. Il y a tellement à faire.

Relation avec le monde

Mais, en plus, il y a un troisième conditionneur «hérité» sur la table des décisions, c’est la question de globalisation. Phénomène multidimensionnel auquel aucun des deux autres problèmes n’est étranger, et avec la manière dont les coûts sont résolus.

L’endettement extérieur du secteur public au financement privé, en tant que stratégie des économies en développement, s’est installé en même temps que l’intensité de l’ouverture des comptes de capital il a accompagné la «mondialisation» de la finance; auquel aboutit le processus d ‘«ouverture commerciale».

La mondialisation introduit d’énormes inquiétudes quant à la capacité de l’État-nation à résoudre les problèmes sur le territoire en tant qu’acteur de premier plan.

Eh bien, si vous prenez le Le premier pays par excellence de la mondialisation au XXIe siècle, qui est sans aucun doute la République populaire de Chine, depuis 2000 – soit dit en passant, des années auparavant – il y a eu une augmentation constante de la productivité dans presque toutes les activités économiques, avec une augmentation notable du développement technologique. De plus, à partir du début du siècle 2000, le coefficient de Gini s’est sensiblement amélioré, ce qui reflète l’amélioration de la répartition des revenus, et il y a eu une diminution soutenue de la pauvreté et des améliorations considérables au niveau spatial et au niveau de l’emploi.

Mais dans le même temps, ce processus n’a pas été statistiquement enregistré dans tous les pays développés de l’Ouest. Des emplois énormes ont mis à nu les inégalités croissantes, là où l’économie de l’État providence avait dissipé la volonté de changements brutaux.

Malheureusement, En Argentine, ces 20 années ont été la continuation d’un échec de croissance et naturellement un recul colossal dans les possibilités de développement. Il ne s’agit pas de discuter de la «causalité» mais plutôt de décrire que les progrès étonnants de la Chine, issus de décennies d’arriération, n’enregistrent aucune simultanéité avec l’économie locale, bien qu’associés commercialement.

Toutes ces problématiques nécessitent une extraordinaire “ proactivité ”: en santé et mondialisation où les études et réflexions sur les impacts et leurs dérivations sont absentes

Bref, les trois conditions préalables héritées à la table de décision, l’endettement et l’implication dans le processus de mondialisation, ajoutées aux conséquences de la pandémie, impliquent une énorme faiblesse instrumentale qui conditionne peu d’objectifs ambitieux.

Toutes ces questions, à la fois, nécessitent une «proactivité» extraordinaire: en santé, et en mondialisation, où les études et réflexions sur les impacts et leurs dérivations sont absentes, où les politiques sont spasmodiques et donc probablement erronées.

La grande question, dans ce scénario politique irrespirable de la fissure, est de savoir comment traverser cette tempête de conditions négatives sans repenser en profondeur du lien avec le processus de mondialisation et sans repenser les stratégies face à la pandémie.

L’auteur était sous-secrétaire à l’Économie du ministre José Ber Gelbard et l’un de ceux qui ont rédigé ce plan; Il est écrivain, auteur du livre “Économie et politique dans le troisième gouvernement de Perón” et professeur à la Faculté des sciences économiques de l’UBA

