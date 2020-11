Par Stephanie Kelly, Devika Krishna Kumar et Jessica Resnick-Ault

NEW YORK, 23 novembre (.) – Dans le nord du Michigan, une pénurie de propane au début de 2014 a fait doubler les prix, punissant environ la moitié des familles de la région qui dépendent des combustibles fossiles pour chauffer leurs maisons.

Glenda Bowler se souvient que son fils a installé un poêle à bois dans son restaurant comme alternative au propane, qui atteint la péninsule supérieure du Michigan via un pipeline de 1 038 km.

«Les thermostats du monde entier sont tombés en panne et des suppléments, comme du bois de chauffage ou de l’électricité, ont été utilisés pour augmenter la température. Je suis plus âgé et je ne peux donc pas couper du bois», explique Bowler, 68 ans.

Maintenant, l’avenir de la ligne appartenant à Enbridge Inc qui approvisionne la région est en péril car les militants du climat ont élargi leur campagne pour réduire la dépendance de l’Amérique aux combustibles fossiles, ciblant également de nouveaux pipelines ou l’expansion de Le plus vieux.

“Accélérer l’extraction de ce qui reste est une stratégie insensée car nous avons besoin de quelque chose pour remplacer cette source d’énergie à l’avenir et nous ne l’aurons pas tant que les gens continueront à dépendre du pétrole”, déclare Anne Woiwode, coprésidente du groupe Michigan Sierra Club.

Pourtant, alors que les décideurs du monde entier sont confrontés au défi de faire une transition en douceur vers un avenir plus sobre en carbone, les entreprises énergétiques sont aux prises avec des décisions d’investissement pour maintenir leurs activités en marche et éviter les interruptions d’approvisionnement.

Enbridge a dû fermer temporairement sa canalisation 5 cet été après la découverte de dommages, ce qui a incité à la fermeture de cette canalisation vieille de 67 ans, qui transportait du pétrole, du propane et des carburants liquides vers le Canada via le détroit sensible. de Mackinac.

Près de la moitié des kilomètres d’oléoducs et de gazoducs qui traversent les États-Unis ont au moins 50 ans. Et bien que le plus grand consommateur de carburant au monde commence à compter davantage sur les énergies renouvelables, les combustibles fossiles fournissent encore la quasi-totalité de son carburant pour les routes et le gaz naturel représente environ 40% de la production d’électricité.

Ce mois-ci, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a révoqué un mandat de plusieurs décennies qui permettait à la ligne d’Enbridge de fonctionner, affirmant que son emplacement et son âge signifiaient qu’elle présentait un risque important et promettait de la fermer après une période de transition.

Environ 43% des miles de pipelines pour les liquides dangereux, y compris le pétrole brut, ont été installés avant 1970, tandis que 55% des miles de pipelines de transport de gaz ont été installés avant 1970, selon le Département des transports des États-Unis.

BLOQUER LES PIPELINES

Les militants du climat, les tribus indigènes et les opposants locaux se sont battus pendant des années pour empêcher la construction d’oléoducs et de gazoducs, et certains, comme Keystone XL, un projet d’expansion de 830 000 barils par jour, restent dans les limbes après plus de un de chaque.

Bien que ce projet de pipeline de 8 milliards de dollars sur la côte atlantique, jadis le plus grand gazoduc en construction, ait été annulé cette année, le pipeline Dakota Access LLC et d’autres grands oléoducs du Texas ont été achevé ces dernières années.

Si les oléoducs et gazoducs existants sont fermés, les fournisseurs pourraient être contraints de transporter du carburant et du gaz jusqu’aux consommateurs par chemin de fer ou par route.

Les pipelines ont transporté 4,4 milliards de barils de brut étranger et national vers les raffineries en 2019, tandis que les wagons ne représentaient que 123,6 millions de barils, soit 3% du volume du pipeline, et le camionnage était d’environ 2,4% du volume des pipelines, selon les données de la United States Energy Information Administration.

Dans le Michigan, Sean McBrearty, un coordinateur pour le pétrole et l’eau ne se mélangent pas, a déclaré que le pipeline d’Enbridge n’est pas nécessaire pour approvisionner la région et que les wagons ou les camions pourraient le remplacer.

Cependant, les analystes de Tudor, Pickering, Holt & Co. estiment qu’il faudrait, par exemple, 30 camions par jour pour transporter les 40 000 barils par jour de propane que la canalisation 5 fournit généralement.

Et Jim Mankervis, un superviseur du canton d’Ishpeming, une communauté de 3 500 habitants de la péninsule supérieure, doute que cela soit réalisable.

“Je ne sais pas s’ils pourraient obtenir suffisamment de camions pour fournir du propane à la péninsule supérieure”, a-t-il déclaré.

Changer les clients de Upper Peninsula vers une autre source de carburant, comme le gaz naturel, ne serait pas facile.

Des conduites distinctes sont nécessaires de celles transportant des carburants liquides comme le propane, de sorte qu’une nouvelle emprise serait nécessaire.

Les utilisateurs finaux, comme les foyers et les entreprises, devraient changer leurs propres réservoirs et tuyaux privés pour le nouveau carburant, à un coût plus élevé que de payer plus pour le propane par camion.

Une solution convenue par l’ancien gouverneur du Michigan avec Enbridge consistait à doubler la canalisation existante pour empêcher la canalisation de contaminer l’approvisionnement en eau.

Enbridge estime que le projet, qui devrait être achevé en 2024, coûtera 500 millions de dollars, selon Ryan Duffy, un porte-parole de l’entreprise.

«De plus en plus de gens pensent que c’est une solution de bon sens pour protéger l’environnement et rendre ce qui a été un pipeline sûr encore plus sûr, et ensuite continuer à faire en sorte que l’énergie parvienne aux personnes dans l’État qui en dépendent vraiment. “A déclaré Duffy à ..

IMPACT SUR LES PRIX Le pipeline de la côte atlantique aurait ajouté un pipeline supplémentaire pour fournir du gaz aux résidents du sud-est, y compris la Caroline du Nord et la Virginie, à partir de la Virginie occidentale.

En hiver, la majeure partie du gaz de la région est utilisée par les maisons et les entreprises pour le chauffage, ce qui en laisse moins pour les industries et les centrales électriques pendant les périodes les plus froides de l’année, et les sociétés d’énergie disent l’annulation. du gazoduc pourrait faire grimper les prix.

«Nous serons en mesure de répondre aux besoins de nos clients, mais nous devrons le faire d’une manière un peu plus coûteuse et qui soulève un peu plus de préoccupations en matière de fiabilité», déclare Rayhan Daudani, porte-parole de Virginia Power, propriété de Dominion Energy. .

D’autres propositions d’agrandissement de pipelines existants en Amérique du Nord font face à une opposition nationale ou locale, notamment Keystone XL, de TC Energy Corp, en Alberta; Mariner East, de Energy Transfer, en Pennsylvanie, et Permian Highway, de Kinder Morgan Inc, au Texas.

Andeavour / Tesoro, qui appartient désormais à Marathon Petroleum, a reçu l’ordre en juillet du Bureau américain des affaires indiennes de cesser d’utiliser un pipeline hors du Dakota du Nord et a facturé 187 millions de dollars à la société pour pénétrer par effraction sur les terres américaines. Amérindiens.

Marathon a déclaré ce mois-ci que le mandat d’arrêt pour intrusion et dommages-intérêts avait été annulé, bien qu’une nouvelle décision de justice soit attendue le 15 décembre.

Cette ligne a presque 70 ans et son dernier accord avec les propriétaires a expiré en 2013. Tant qu’elle continuera à fonctionner, le litige pourrait entraîner la fermeture d’une partie.

Alors que les critiques du pipeline se sont concentrés sur les plus anciens, les nouveaux ont également des problèmes. Keystone, qui transporte du brut canadien vers le Midwest, a fui deux fois des milliers de barils, même s’il a environ 10 ans.

(Informations de Stephanie Kelly, Devika Krishna Kumar, Jessica Resnick-Ault; informations supplémentaires de Scott DiSavino; édité en espagnol par Tomás Cobos)