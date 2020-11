WASHINGTON (AP) – Des responsables de l’État et du gouvernement fédéral et les entreprises de technologie électorale qui ont organisé l’élection présidentielle ont déclaré jeudi, dans la déclaration la plus ferme à ce jour, que l’élection du 3 novembre était la plus sûre de l’histoire. des États-Unis.

La déclaration de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – qui a dirigé les efforts de protection électorale fédérale – a été publiée à un moment où le président Donald Trump continue à insister sans fondement en insistant sur le fait que les élections ont été «volées».

“Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait effacé ou perdu des votes, modifié des votes ou était en danger de quelque manière que ce soit”, indique le communiqué. “Les élections du 3 novembre ont été les plus sûres de l’histoire des États-Unis.”

Les auteurs de la déclaration comprennent les présidents de l’Association nationale des directeurs électoraux d’État et de l’Association nationale des secrétaires d’État – qui organisent des élections dans tout l’État – et la commission exécutive du conseil de coordination du gouvernement et de l’industrie qui comprend tous les principaux fournisseurs de matériel de vote.