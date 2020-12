Enfin, et après qu’un comité d’experts indépendants des États-Unis a recommandé à la Food and Drug Administration du pays, Vaccin de l’alliance Pfizer / BioNTech au feu vert de la FDA, ce qui en pratique pourrait signifier un début de vaccination à partir de la semaine prochaine.

L’approbation est donnée à son tour après le magazine Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre validera les résultats d’efficacité et de sécurité de la formulation produite par le laboratoire pharmaceutique américain en alliance avec le laboratoire allemand.

Il est basé sur la technologie de l’ARN messager, qui contient des instructions ADN permettant aux cellules du corps humain de générer certaines protéines protectrices. Il a commencé ses répétitions en Allemagne fin avril et aux États-Unis début mai (REUTERS)

Le groupe consultatif de la FDA sur les vaccins, composé d’experts scientifiques indépendants, de spécialistes des maladies infectieuses et de statisticiens, a voté 17 contre 4 -un membre s’est abstenu- en faveur de l’autorisation d’urgence pour les personnes de plus de 16 ans. À de rares exceptions près, la FDA suit les conseils de ses conseillers. Avec cette bénédiction formelle, Le pays peut enfin commencer à arrêter la propagation du virus, qui à ce jour a fait plus de 16 millions de personnes infectées et près de 300 000 morts.

La formule à administrer est basé sur la technologie de l’ARN messager, le même que le candidat Moderne, qui contient des instructions ADN permettant aux cellules du corps humain de fabriquer certaines protéines protectrices. Une efficacité de 95% contre le virus SRAS-CoV-2 a été obtenue sept jours après la deuxième dose de vaccin et 28 jours après la première. En raison du début récent des études, il n’est pas possible de savoir combien de temps dure l’immunité.

Le vaccin, tel que spécifié par les entreprises, était généralement bien toléré, Bien que dans certains cas, il ait provoqué une fièvre et des douleurs locales à l’endroit où il a été injecté, mais sans qu’aucune réaction grave ne soit détectée. Les deux sociétés ont utilisé ces informations collectées pour réaliser un test beaucoup plus vaste, avec jusqu’à 30 000 participants, qui est toujours en cours aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, en Allemagne et distribué dans 120 sites dans le monde.

«Une nouvelle étape du développement de vaccins a commencé. Le monde se dirige vers la technologie des vaccins à ARN messager “(REUTERS)

Comment ça marche

Tous les vaccins ont le même objectif: former le système immunitaire à reconnaître le coronavirus et ainsi relever ses défenses de manière préventive, afin de neutraliser le vrai virus en cas de contagion.

le vaccins conventionnels peut être fabriqué à partir de virus inactifs (comme la polio ou la grippe), atténuée (rougeole, fièvre jaune), ou simplement des protéines appelées antigènes (hépatite B). Mais avec celui de Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, ainsi que celle de l’américain Moderne, Des brins d’instructions génétiques nommés ARN messager, c’est-à-dire la molécule qui dit à nos cellules ce qu’il faut faire, sont injectés dans le corps. Chaque cellule est une mini-usine de protéines, selon les instructions génétiques contenues dans l’ADN de son noyau.

L’ARN messager du vaccin Il est fabriqué en laboratoire. Grâce au vaccin s’insère dans l’organisme et prend le contrôle de cette machinerie pour fabriquer des protéines ou antigènes spécifiques du coronavirus: ses «spicules», ces pointes caractéristiques qui se trouvent à sa surface et lui permettent d’adhérer aux cellules humaines pour les pénétrer.

Ces protéines, inoffensif en soi, sera libéré par nos cellules après avoir reçu les instructions du vaccin, et le système immunitaire en réponse produira des anticorps. Ces anticorps resteront sur leurs gardes pendant longtemps – comme prévu – avec le pouvoir de reconnaître et de neutraliser le coronavirus au cas où il nous infecterait.

«Une nouvelle étape du développement de vaccins a commencé. Le monde se dirige vers les vaccins à ARN messager. Tous les laboratoires dans le monde qui les fabriquent vont devoir envisager d’utiliser ce type de technologie. Quand on comprend la précision de ce qui est généré, il n’y aura pas de retour en arrière », indiqué dans une interview exclusive avec Infobae le médecin généticien Jorge Dotto (MN 107.411), l’une des références en génétique dans le monde.

Transformer la promesse scientifique en réalité médicale a été plus difficile que prévu .

Technique non publiée

Pendant des décennies, les scientifiques ont rêvé des possibilités apparemment infinies de l’ARN messager personnalisé, ou ARNm. Les chercheurs ont compris son rôle en tant que livre de cuisine pour les billions de cellules du corps, mais leurs efforts pour élargir le menu se sont arrêtés. Le concept: en apportant des ajustements fins à l’ARNm synthétique et en l’injectant à des personnes, n’importe quelle cellule du corps pourrait être transformée à la demande en usine de médicaments.

“Est une technologie totalement révolutionnaire. Avec cette séquence qu’il reçoit à un niveau artificiel, nous donnons au système immunitaire l’instruction de générer la protéine. Il s’agit de un niveau de précision jamais vu auparavant. Avant l’arrivée de ces vaccins, la génétique était comprise comme quelque chose de très lointain, invisible et bien sûr incompréhensible. Aujourd’hui, les gens comprennent de quoi il s’agit. La génétique est un moyen de comprendre les mécanismes et d’apporter des solutions. Il ne fait plus partie d’un champ lointain et de la science-fiction », a prévenu le prestigieux généticien.

Mais transformer la promesse scientifique en réalité médicale a été plus difficile que prévu. Bien qu’il soit relativement facile et rapide à produire par rapport à la fabrication de vaccins traditionnels, aucun vaccin ni médicament ARNm n’a été approuvé.

Même maintenant, alors que Moderna et Pfizer testent leurs vaccins sur environ 74000 volontaires dans le cadre d’études pivots sur les vaccins, de nombreux experts se demandent si la technologie est prête pour prime time. “Je suis soucieux de l’innovation au détriment de l’aspect pratique”, dit récemment Peter Hotez, Doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine et autorité en matière de vaccins. Le programme Opération Warp Speed du gouvernement des États-Unis, qui a soutenu le développement du vaccin Moderna et s’est engagé à acheter le vaccin à Pfizer s’il fonctionne, est “Se pencher vers des plates-formes technologiques qui n’avaient jamais été concédées auparavant.”

Stockage ultra froid

Compte tenu de l’instabilité de l’ARN, il existe une limite de température au-delà de laquelle le vaccin se dégrade (REUTERS)

Compte tenu de l’instabilité de l’ARN, il existe une limite de température au-delà de laquelle le vaccin se dégrade. Cependant, compte tenu de ce problème de température, Pfizer avait précisé qu’une fois le vaccin retiré des congélateurs spéciaux, les doses peuvent être conservées pendant 5 jours dans un réfrigérateur classique, entre 2 et 8 ºC. Cela obligera la logistique à minimiser la marge d’erreur pour s’assurer que le matériel arrive au bon moment et ne soit pas stocké trop longtemps dans des conditions insuffisantes.

L’avantage est qu’avec cette méthode il n’est pas nécessaire de cultiver un agent pathogène en laboratoire, car c’est l’organisme qui fait la tâche. C’est pour cette raison que ces vaccins se développent plus rapidement. Aucune cellule ni œuf de poule (comme les vaccins contre la grippe) ne sont nécessaires pour les fabriquer.

Avec les vaccins ARN, “Tout ce dont vous avez besoin est la séquence de l’antigène”, dit au . David Weissman, l’immunologiste qui a co-inventé la technique perfectionnée au milieu des années 2000 et qui a ouvert la voie à cette technologie. Il est maintenant consultant BioNTech.

«Les vaccins à ARN ont la caractéristique intéressante de pouvoir être produits très facilement en très grande quantité», résume-t-il Daniel Floret, Vice-président du Comité technique des vaccins de la Haute Autorité sanitaire de France.

L’inconvénient est que ce vaccin, enveloppé dans une capsule lipidique protectrice, doit être conservé à très basse température car l’ARN est fragile. La de Pfizer a besoin -70 ° C, une température bien inférieure à celle offerte par les congélateurs standards, ce qui a contraint le groupe à développer des conteneurs spécifiques, remplis de neige carbonique, pour distribuer les doses.

Sur ce point, Dotto Indien: «Nous vivons un moment tellement exceptionnel de l’histoire que nous devons nous adapter avec des mesures extraordinaires. Si ces vaccins sortent vous ne pouvez pas y penser. Nous parlons de survie. Le vaccin nous permettra de revenir à un type de dynamique plus «normal». Si cela nécessite la création de nouveaux espaces de stockage, nous devons le faire ».

Considérant que l’objectif est que la majorité de la population mondiale soit vaccinée contre le COVID-19, la valeur de la dose devient une qualité essentielle pour que le médicament soit accessible à tous. Celui de la multinationale américaine Pfizer et la biotechnologie allemande BioNTech cela reviendrait à 16 euros (18,9 $) par dose.

