12/08/2020 Fonsi Nieto, journée en famille avec Marta Castro et ses deux enfants. MADRID, 14 (CHANCE) Comme une famille vraiment unie et heureuse, Fonsi Nieto et Marta Castro vivent l’un des moments les plus doux de leur vie après la naissance de leur fils Hugo le 29 octobre – bien que le couple ne l’ait révélé que une semaine s’est écoulée – car, après le décès de son père et de sa grand-mère à quelques jours d’intervalle, l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille a été une grande joie. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

Profitant de la journée pour faire les derniers achats de Noël dans un centre commercial, Fonsi et Marta étaient très bien accompagnées de Lucas – fruit de la relation de l’ex-motocycliste et Alba Carrillo, 9 ans – et Hugo. Alors que la femme d’affaires poussait à tout moment le chariot de son fils, Lucas a démontré son indépendance sur un scooter avec lequel il était très divertissant.

Complètement remise de sa grossesse, Marta a choisi pour l’occasion un look très confortable qu’elle a complété par un maxi manteau à carreaux blancs et verts. À l’entrée du centre commercial, la femme de Fonsi a subi un petit voyage avec la poussette et les escaliers mécaniques, pour lequel elle avait besoin de l’aide de son mari, qui était toujours très conscient de sa famille.

Très discrets dans leur vie privée, le couple amoureux, qui s’est marié il y a trois ans, vit les premiers mois d’Hugo loin des projecteurs médiatiques et le fait est que les problèmes de santé ont fait que de nombreux membres de la famille et amis ne le connaissent toujours pas personnellement. petit, dans lequel ils sont complètement renversés.