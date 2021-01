Le gardien Scott Carson est l’un de ceux qui ont été testés positifs (Photo: .)

Ce sont des heures difficiles dans le football anglais car la pandémie de coronavirus qui tient les différents pays du monde en suspens frappe durement au Royaume-Uni. Et surtout pour Manchester City, qui a rapporté Quoi détecté trois cas positifs de COVID-19 sur son campus quelques heures après avoir joué au classique contre United pour les demi-finales du Coupe Carabao.

Comme spécifié par le groupe de citoyens dans une déclaration, ceux qui ont été testés positifs dans les tests PCR sont l’archer expérimenté Scott Carson, le jeune médecin Cole Palmer et un membre du staff. “Ils doivent respecter un période d’auto-isolement selon les protocoles de la Premier League et le gouvernement britannique sur la quarantaine », ont-ils précisé du club dans leur lettre.

Au total, huit joueurs de Manchester City ont déjà été infectés par COVID-19 le mois dernier (Photo: REUTERS)

Le gardien de but de 35 ans et le jeune canterano de 18 ils ajoutent à six autres joueurs qui ne pouvaient pas être dans leur dernière victoire dans le première ligue avant Chelsea. Les premiers infectés étaient Kyle Walker et le brésilien Gabriel Jésus, qui ont été testés positifs avant le lendemain de Noël et ont déjà terminé leur quarantaine.

Le reste des infectés sont l’archer Ederson, le juvénile Tommy Doyle et l’espagnol Ferran Torres et Eric Garcia. Tous sont exclus pour le match de ce mercredi contre Manchester United pour les demi-finales du Coupe de la Ligue. Cela signifie que le gardien américain Zack Steffen sera le seul disponible à ce poste pour Pep Guardiola.

Il existe un record de cas positifs de coronavirus en Premier League (Photo: REUTERS)

La première ligue avait annoncé mardi que 40 joueurs et membres d’équipes techniques ils avaient été testés positifs pour COVID-19[feminine dans la dernière série de tests, plus du double du record précédent. En plus du Everton-City, les matchs ont également été reportés Tottenham-Fulham et Burnley-Fulham. Avant cette vague, un seul match Premier avait été reporté, un Villa Newcastle-Aston Debut Décembre.

Les citoyens ont commencé à ressentir l’impact de la pandémie dans l’aperçu de leur jeu de Noël avant Newcastle et quelques jours plus tard, leur rencontre avec Everton a été suspendue en raison de cette vague de cas positifs de COVID-19[feminine cela ne l’empêche pas.

PLUS SUR CE SUJET:

Premier League en danger? Le nouveau record de cas positifs de coronavirus qui menace le football anglais

Polémique à Manchester City: ils assurent qu’un footballeur a organisé une fête clandestine pour recevoir 2021 dans laquelle il a demandé des «femmes de Londres»

Le match de Manchester City contre Everton suspendu en raison d’une épidémie de coronavirus