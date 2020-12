01/01/1970 Tirage au sort des équipes en huitièmes de finale de la Ligue des champions SPORTS UEFA.COM

Villarreal, Grenade et la Real Sociedad connaîtront leurs adversaires en huitièmes de finale de la Ligue Europa

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et le Sevilla FC rencontreront leurs rivaux ce lundi (12h00) pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions lors du tirage au sort qui se tiendra au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse ), où Villarreal, Grenade et la Real Sociedad connaîtront également le sort du battage médiatique pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Seuls ceux de Zinédine Zidane feront office de tête de série parmi les équipes espagnoles, après avoir terminé premiers du groupe B, tandis que les Catalans, Rojiblancos et Nervionenses terminent deuxième de leurs groupes respectifs et rencontreront, a priori, des rivaux de plus entité.

Ainsi, en plus des équipes espagnoles, l’équipe blanche évitera également le Borussia Mönchengladbach -qui a terminé deuxième de leur groupe-, donc ils seront jumelés avec le portugais Porto, l’italien Atalanta ou la Lazio ou encore l’allemand Leipzig.

Pendant ce temps, le Barça aura un match nul compliqué avec d’éventuels rivaux tels que leur “ bête noire ” l’an dernier et actuel champion de la compétition, le Bayern Munich, le finaliste du Paris Saint-Germain, les anglais Manchester City, Liverpool et Chelsea et le Borussia allemand. Dortmund.

Ceux de ‘Cholo’ Simeone, quant à eux, pourraient rencontrer les mêmes rivaux que les Catalans, changeant le Bayern pour la Juventus, tandis que l’équipe de Julen Lopetegui évitera le Real Madrid et Chelsea.

Comme d’habitude, aucune équipe ne peut affronter une autre du même groupe ou de la même fédération. De plus, les équipes classées joueront le match retour de la rencontre à domicile. Les matchs aller-retour sont prévus les 16, 17, 23 et 24 février, tandis que les matchs retour se joueront les 9, 10, 16 et 17 mars. Le tirage au sort pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale aura lieu le 19 mars.

VILLARREAL, GRANADA ET REAL SOCIEDAD ATTENDENT DES RIVAUX DANS LA LIGUE D’EUROPE

Une heure après le début du tirage au sort de la Ligue des champions, les équipes qui avancent en Ligue Europa sauront qui sont leurs rivaux en huitièmes de finale, dont Villarreal arrive en tant que leader de leur groupe et, par conséquent, à la tête de série, avec Grenade et la Real Sociedad en attente de chance comme secondes.

Parmi les “ os ” avec lesquels l’équipe de Castellón peut être trouvée se trouve Benfica, ou des visites compliquées comme celle que Krasnodar pourrait proposer, tandis que Nasrid et Saint-Sébastien se heurteront à des équipes de grande entité telles que l’AC Milan, Arsenal, Ajax, Manchester. United, Naples, Rome ou Tottenham.

Le tirage au sort mettra en vedette les 12 vainqueurs de groupe et 12 secondes, en plus des huit équipes qui arrivent de la Ligue des champions après avoir été troisièmes de leur groupe (les quatre avec le meilleur équilibre rejoignent les vainqueurs de groupe de la Ligue Europa en tant que têtes en série).

Comme toujours, les têtes de série joueront le match retour à domicile, tandis que les équipes de Russie et d’Ukraine ne peuvent pas être jumelées. Les matches aller se dérouleront le jeudi 18 février et les matches retour le 25 février.

– TIRAGE POUR LA HUITIÈME DE LA FINALE DES CHAMPIONS.

CHEFS DE SÉRIE: Bayern Munich (ALE), REAL MADRID (ESP), Manchester City (ING), Liverpool (ING), Chelsea (ING), Borussia Dortmund (ALE), Juventus (ITA) et Paris Saint-Germain (FRA) .

SECONDES DE GROUPE: ATLÉTICO (ESP), Borussia Mönchengladbach (ALE), Porto (POR), Atalanta (ITA), SEVILLA (ESP), Lazio (ITA), BARCELONE (ESP) et Leipzig (ALE).

–TRAIN DE LA FIN DE LA LIGUE EUROPÉENNE.

CHEFS DE SÉRIE: AC Milan (ITA), Arsenal (ING), Ajax (NED), Bruges (BEL), Dynamo Zagreb (CRO), Hoffenheim (ALE), Leicester (ING), Leverkusen (ALE), Manchester United ( ING), Naples (ITA), PSV Eindhoven (NED), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UCR), Tottenham (ING) et VILLARREAL (ESP).

SECONDES DU GROUPE: Anvers (BEL), Benfica (POR), Braga (POR), Red Star (SRB), Dynamo Kiev (UCR), GRANADA (ESP), Krasnodar (RUS), Lille (FRA), Maccabi Tel Aviv (ISR), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), REAL SOCIEDAD (ESP), Salzbourg (AUT), Slavia Prague (CZE), Wolfsberg (AUT) et Young Boys (SUI).