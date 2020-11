MADRID, 24 ANS (EUROPA PRESS)

Le milieu de terrain croate du Real Madrid, Luka Modric, a fait remarquer qu’ils doivent affronter “unis” et comme s’il s’agissait d’une “finale” du match de ce mercredi en Ligue des champions contre l’Inter Milan, et a affirmé que bien qu’il ne soit pas indiscutable en Ce début de saison se sent “bien” car il a “encore assez de foot” à offrir malgré ses 35 ans.

“Nous devons affronter ce match comme une finale pour nous. Nous devons bien le jouer, le faire en équipe, être ensemble, nous entraider. J’espère que nous sommes à la hauteur du match”, a déclaré Modric lors d’une conférence de presse mardi.

Le ’10’ a assuré qu’il se sentait “bien” et n’a pas accordé d’importance au fait de ne pas avoir disputé quelques premiers matchs cette saison. “C’est une décision de l’entraîneur. Quand c’est mon tour, j’essaie d’aider l’équipe et de bien le faire, et quand je joue depuis le début de la même manière. Je me sens fort, j’ai encore assez de football dans mes jambes et de force pour continuer”, a-t-il déclaré.

En ce sens, à propos de son avenir au club, il a reconnu que “beaucoup se disait”, mais qu’il était “calme”. “J’ai toujours dit que je me sens très bien et que j’aimerais terminer ma carrière ici si je sens que je peux aider l’équipe, ce que je ressens maintenant”, a-t-il déclaré. “Bien sûr je veux continuer, qui ne veut pas continuer et finir sa carrière ici? Mais ça dépend de beaucoup de choses”, a-t-il réglé.

Modric a également précisé qu’ils n’étaient pas préoccupés par les rumeurs sur le renouvellement du capitaine Sergio Ramos. “Cela ne nous dérange pas et ne nous affecte pas, c’est une affaire entre le club et lui. Je n’ai pas à dire à quel point Sergio est important pour nous et ce qu’il a fait, j’espère qu’un accord sera trouvé pour le bien de tous”, a-t-il avoué.

Le Croate n’a pas caché que dans un “temps très difficile” ils jouent “trop ​​de jeux”, et a critiqué qu’ils veulent mettre “plus de jeux et de compétitions”, mais “personne ne s’interroge sur la santé des joueurs”. “On voit déjà qu’il y a beaucoup de blessés dans le monde. Il faut penser au coronavirus et ça nous fatigue aussi mentalement. Il faut regarder un peu plus les joueurs et je ne sais pas si ça va changer, mais il faut être préparé et bien récupérer. et jouez aussi bien que possible », a-t-il souligné.

L’international a averti qu’ils avaient défendu Zinédine Zidane “non seulement ces derniers temps, mais depuis son arrivée”. “Nous sommes avec lui, nous n’avons jamais douté de lui car nous avons gagné beaucoup de choses avec lui et je pense que nous gagnerons avec lui dans le futur”, at-il admis.

Pour Modric, en début de saison, il leur manque «un peu de tout». “La première chose à laquelle nous arrivons tous”, a-t-il affirmé, sans cacher qu’ils n’ont pas “la solidité et la régularité” qu’ils ont obtenues après la pause de la saison dernière.

“NOUS ALLONS AMÉLIORER”

“Cette saison, nous avons montré beaucoup de bonnes choses et nous devons le prendre comme quelque chose de positif, mais ce n’est pas facile, ce sont d’autres circonstances. Dans le passé, nous savions qu’il y avait onze finales et nous étions préparés pour cela et maintenant cela nous coûte plus et c’est un petit problème nous, mais avec les matchs, nous allons nous améliorer et je pense que nous allons avoir une bonne saison », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain a souligné que “chaque match est compliqué” et que si vous n’êtes pas “au plus haut niveau, il est difficile de gagner, surtout en Europe”. “C’est là que nous devons montrer notre caractère, notre force et notre unité dont nous avons fait preuve à maintes reprises, notamment dans cette compétition”, a demandé le Zadar.

Contre l’Inter, ils ne pourront pas avoir Karim Benzema, un joueur “très important” pour l’équipe à cause de “comment il s’associe et aide à créer le jeu”. “L’autre jour, cela nous manquait un peu à Villarreal, même si je pense que nous avons joué un bon match, surtout en première période”, a-t-il déclaré.

“Mariano est un type de joueur différent, mais il a montré qu’on pouvait lui faire confiance. Quand il n’y en a pas d’autres, il faut jouer plus collectivement et donner un peu plus pour couvrir au mieux ses absences”, a-t-il ajouté à cet égard.

Enfin, le Croate voit Martin Odegaard “bien”. “Il avait des problèmes de blessures au début, mais maintenant il s’entraîne depuis longtemps. C’est un garçon formidable, en tant que joueur, il est très talentueux et je pense qu’il nous aidera avec ses vertus, il doit juste être détendu et profiter du jeu et donner le meilleur de lui-même. de lui-même », il a condamné.