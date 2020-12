MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, a reconnu que ce mercredi l’objectif du club de “toujours être au sommet” est en jeu, face à un Salzbourg qui détient la clé pour accéder au deuxième tour de la Ligue des champions.

“Nous devons rivaliser pour être toujours au top et année après année pour nous surpasser, c’est l’objectif initial de chaque saison. C’est comme une égalité, il y a toujours le besoin pour l’équipe d’aller trouver le match comme notre rival a attaqué, il a du bon des footballeurs et un bon entraîneur », a-t-il déclaré mardi lors de la conférence de presse officielle avant le match.

L’entraîneur de rojiblanco ne voulait pas de distractions autres que d’obtenir un bon match au Red Bull Arena et de fermer la phase de groupes avec le billet pour les centres. “Notre part, nous chercherons à amener le match là où nous pensons pouvoir lui faire du mal. Au match aller, il y avait des buts et il pourrait y en avoir plus, nous approchons d’un match similaire à celui dans lequel nous vivons à Wanda”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes clairs sur ce que vaut le rival et quand nous le sommes. Après la quarantaine, l’équipe a grandi, ce début était à nouveau cohérent avec ce moment. En Ligue des champions, nous avons eu plus de difficultés et demain est une égalité où nous devrons emmenez-le là où nous pensons pouvoir faire les choses correctement », a-t-il ajouté.

D’un autre côté, le ‘Cholo’ a décrit son rival, un Salzbourg, que s’il remportait l’équipe madrilène, il resterait à la deuxième place du groupe A. “C’est une équipe courageuse, un très bon entraîneur, qui travaille bien sur coups arrêtés, un système qui Il vous enferme, il réagit très bien à la perte du ballon, bien positionné. A chaque match il l’a montré. Il fait un très bon travail », a-t-il conclu.