MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) a exprimé sa «solidarité» avec le footballeur uruguayen Edinson Cavani, sanctionné par trois matchs par la Fédération anglaise (FA) pour avoir qualifié un fan de «noir», et a assuré que la sanction il ne prend pas en compte “les caractéristiques culturelles” de l’Uruguay ou sa façon de parler.

“La mesure disciplinaire pour le joueur exceptionnel de l’équipe uruguayenne ne tient clairement pas compte des caractéristiques culturelles et de l’utilisation de certains termes dans le discours quotidien de l’Uruguay”, a déclaré le communiqué publié par l’instance dirigeante du football en Amérique du Sud.

En ce sens, il a souligné que la sanction affecte «la réputation» du joueur de Manchester United. << Le jugement de ces types de déclarations, dans le cadre d'un processus pouvant entraîner des sanctions pour l'athlète et qui affectent sa réputation et sa réputation, doit toujours être effectué en tenant compte du contexte dans lequel elles ont été faites et, surtout, des particularités culture de chaque joueur et de chaque pays », a-t-il déclaré.

“La CONMEBOL condamne et condamnera toujours avec la plus grande énergie toute manifestation raciste ou discriminatoire, mais le cas spécifique pour lequel Cavani a été sanctionné ne constitue pas l’un d’entre eux”, a-t-il conclu.

Celui de Salto a écrit “ Merci noir ” dans une réponse sur son compte Instagram à l’une des personnes qui l’ont félicité pour sa performance contre Southampton, où il a marqué deux buts qui ont aidé son équipe à revenir de 2-0. Pour cette raison, la FA l’a accusé de conduite inappropriée et d’avoir enfreint le règlement par une publication «insultante et / ou abusive et / ou inappropriée et / ou ayant discrédité le jeu», et l’a sanctionné de trois matchs et d’une amende de 100 000 livres sterling. (plus de 111 000 euros).

Cependant, ce mot en Amérique du Sud a une connotation affective, comme l’attaquant lui-même a tenté de le clarifier, qui a procédé à effacer rapidement ce qui était écrit.