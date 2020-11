11/12/2020 Stade de La Cartuja où se déroulera le match officiel de l’équipe nationale masculine de football contre l’Allemagne. À Séville (Andalousie, Espagne), le 12 novembre 2020. SPORTS María José López – Europa Press

MADRID, 15 ANS (EUROPA PRESS)

Le stade La Cartuja de Séville, où se jouera la finale de la Copa del Rey ces prochaines années, accueillera ce lundi à partir de 13h00 le tirage au sort du premier match nul du tournoi de la coupe, auquel participeront 112 équipes de toutes les catégories du tournoi. Football espagnol, de la Liga Santander aux divisions territoriales.

De plus, 10 équipes de la rencontre précédente et qui la saison dernière disputées en divisions territoriales seront jumelées par autant d’équipes de la première à un match et l’équipe appartenant à une catégorie inférieure agira en local.

Cela se produira également dans les croisements entre les équipes qui arrivent par la RFEF Cup, la troisième division, la deuxième division B et la Liga SmartBank jusqu’à un tour éliminatoire en un seul match de 56 matches à jouer le mercredi 16 décembre, dont seulement Les quatre équipes qui disputeront la prochaine édition de la Super Coupe d’Espagne seront exemptées: l’Athletic Club, la Real Sociedad, le Real Madrid et le FC Barcelone.

Le tirage au sort, auquel participeront des représentants de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et des autorités de la Junta de Andalucía, sera diffusé en streaming via les médias officiels de la RFEF et tout au long de sa célébration “toutes les exigences seront scrupuleusement respectées établi dans le protocole COVID-19 “.