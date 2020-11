MADRID, 30 ANS (EUROPA PRESS)

UD Almería a été placé en troisième position de LaLiga SmartBank 2020-2021, et un point derrière les positions de promotion, après avoir prolongé sa séquence de matchs consécutifs remportés à six en battant Oviedo 1-2 ce lundi dans le match qui fermé le quinzième jour du championnat.

L’équipe d’Almeria est actuellement celle dans la meilleure forme de la deuxième division et a ajouté 26 des 30 derniers points, se terminant également par la condition invaincue des «Carbayones», invaincus ces cinq derniers jours.

Les visiteurs ont pris les devants avant la première demi-heure de jeu grâce à un penalty de Corpas, mais l’équipe de Ziganda a égalisé en seconde période grâce à Blanco Leschuk. Corpas a certifié la victoire avec son sixième but de l’année à la 78e minute.

Et comme la semaine précédente, sans repos, ce mardi la seizième journée du championnat débutera par un duel direct pour figurer parmi les six premiers entre Fuenlabrada, invaincue lors des six derniers matches, et Malaga, qui a déjà montré son danger à domicile (4 victoires).

Mirandés cherchera également ce même objectif contre un Gérone qui ne finit pas de partir et qui après avoir gagné au stade RCDE, perdu à Montilivi contre Malaga et à Saint-Domingue contre le rené Alcorcón qui leur laisse déjà douze points de retard sur la promotion.

–RÉSULTATS DU JOUR 15 DE LALIGA SMARTBANK.

-Lundi.

Oviedo – Almería 1-2.

-Vendredi.

Alcorcón – Gérone 1-0.

Malaga – Lugo 2-2.

-Samedi.

Sabadell – Fuenlabrada 1-2.

Rayo Vallecano – Carthagène 0-0.

Mirandés – Castellón 1-1.

-Dimanche.

Albacete – Ténérife 0-2.

Espanyol – Saragosse 2-0.

Majorque – Logroñés 4-0.

Ponferradina – Leganes 3-2.

Las Palmas – Sporting Gijón 3-2.