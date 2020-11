11/02/2020 Saragosse – Majorque SPORTS LALIGA (LALIGA /)

Majorque a une nouvelle fois montré ses bons chiffres à domicile, où elle ne connaît pas la défaite, dans un match nul (0-0) contre le Real Saragosse qui poursuit ses viacrucis après 10 jours de LaLiga SmartBank, tandis que Leganés reste dans la zone de ‘ playoff ‘, où Lugo est déjà fulgurant dans sa réaction.

L’équipe des Baléares s’est rendue à La Romareda avec l’intention de rester leader endormi, mais dans son harcèlement, elle n’a pas réussi à obtenir les trois points et avec 19, elle reste l’un des Espanyol, qui jouera lundi à Malaga. Saragosse a ajouté son quatrième match d’affilée sans voir la porte, mais au moins ils ont sauvé le point qui leur permet d’être hors de la zone de relégation.

Pendant ce temps, Leganés a de nouveau profité de la liaison José Arnaiz-Borja Bastón pour vaincre au minimum un Mirandés qui n’a pas jeté l’éponge mais a laissé Butarque vide (1-0). De cette façon, le carré du concombre est quatrième avec 18 points.

De plus, Lugo n’a pas ralenti dans sa progression depuis l’arrivée de Nafti sur son banc et d’être en relégation il se voit dans la zone de promotion en seulement deux semaines. Sa victime ce dimanche était un Rayo qui ne travaille pas loin de Vallecas et qui est tombé avec un but de Juampe à la septième minute (1-0).

De la même manière, Sabadell semble renaître, bien que toujours en relégation, avec sa deuxième victoire consécutive en battant (0-3) à Ponferradina. La journée a également laissé ce dimanche un match nul miraculeux pour Gérone, qui a fini par jouer avec huit joueurs pour trois rouges directs à Ramalho, Cristóforo et Monchu, contre Almería (0-0), et un autre match nul entre Fuenlabrada et Tenerife (1-1) .

– RÉSULTATS ET PROGRAMME DE LA JOURNÉE 10.

-Samedi.

Carthagène – Albacete 3-1.

Las Palmas – Real Oviedo 1-2.

-Dimanche.

Leganés – Mirandés 1-0.

Real Zaragoza – Majorque 0-0.

Fuenlabrada – Ténérife 1-1.

Ponferradina – Sabadell 0-3.

Lugo – Rayo Vallecano 1-0.

Almeria – Gérone 0-0.

-Lundi.

Logroñés – Alcorcón 16h00.

Sporting – Castellón 18h15.

Malaga – Espanyol 21h00.