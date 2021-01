01/02/2021 Bebe, du Rayo Vallecano, célèbre la victoire dans le derby contre Alcorcón. Rayo Vallecano a fait un pas en avant après avoir marqué le derby contre Alcorcón (2-1) et consolidé dans les positions ‘playoff’ de la SmartBank League, tandis que le Real Saragosse n’a pas dépassé le nul lors de sa visite à Carthagène (1- 1) et continuera de baisser après les matchs de la vingtième journée disputés ce samedi. SPORTS LALIGA

Rayo Vallecano a fait un pas en avant après avoir marqué le derby contre Alcorcón (2-1) et consolidé dans les positions ‘playoff’ de la SmartBank League, tandis que le Real Saragosse n’a pas dépassé le nul lors de sa visite à Carthagène (1- 1) et continuera de baisser après les matchs de la vingtième journée disputés ce samedi.

Au Municipal de Vallecas, l’équipe d’Andoni Iraola avait besoin d’une action chanceuse de Bebe pour laisser les points à domicile avec à peine trois minutes à jouer dans l’affrontement. Un triomphe fondamental, grâce au rebond de David Fernández, pour les intérêts de l’équipe de franjirrojo, qui a également dit au revoir à 2020 avec la victoire et la commence de la meilleure façon.

Avant le but contre son camp, Antoñín a marqué 1-0 pour le Rayo après une course de 40 mètres qu’il a résolue avec un heads-up sur le deuxième jeu et les potiers ont égalisé le duel à dix minutes de la fin avec un tir de Barbero après un action brillante d’Ernesto Gómez. Cependant, les hommes d’Anquela sont restés vides après ce but contre son camp qui leur a coûté le point en fin de match. El Rayo ajoute sa deuxième victoire consécutive et détruit Leganés de la quatrième position.

Justement les pepineros, dans l’autre derby madrilène de la journée, ne sont pas allés au-delà du nul (0-0) contre Fuenlabrada dans un duel sans douleur ni gloire. Les hommes de Sandoval ont gaspillé un penalty sur les bottes de Kanté et les hommes de Martí – qui ont accumulé quatre matches sans connaître la victoire en Ligue – l’ont tenté sans la faim exigée d’un candidat à la promotion. Le tirage au sort arrête Fuenlabreños en 10e position et laisse Lega cinquième.

De plus, Logroñés a mis fin à sa séquence de défaites après six matchs sans victoire et a battu Mirandés (2-1) grâce à des buts de Pau de la Fuente et d’Ander Vitoria. L’objectif des rojillos a été atteint par Víctor Meseguer juste avant la pause. Cette victoire place la Rioja dans une confortable onzième position et les Burgos – qui ont trois défaites consécutives – resteront neuvième.

De son côté, le Real Saragosse a débuté l’année 2021 par un nul (1-1) contre Carthagène qui ne les aide pas à quitter les lieux de relégation. Les mains, cependant, peuvent se contenter de réaliser l’égalisation à huit minutes de la fin avec un but d’Iván Azón. Le but d’Efesé a été signé par David Andújar au moment du match. Les Albinegros continueront hors de la zone de danger.

– RÉSULTATS DU JOUR 20.

-Samedi 2.

Fuenlabrada – Leganés 0-0.

Rayo Vallecano – Alcorcón 2-1.

Logroñés – Mirandés 2-1.

Carthagène 1-1 Real Saragosse.

-Dimanche 3.

Castellón – Ténérife 14h00.

Las Palmas – Espanyol 16h00.

Albacete – Malaga 18h15.

Almería – Ponferradina 20h30.

Real Oviedo – Majorque 21h00.

-Lundi 4.

Gérone – Sabadell 18h30.

Lugo – Sporting Gijón 21h00.