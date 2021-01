04/01/2019 L’entraîneur du Girona FC, Eusebio Sacristán, lors d’une conférence de presse DEPORTES GIRONA FC

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

L’entraîneur espagnol Eusebio Sacristán est sorti du coma dans lequel il a été induit après une chute ayant provoqué un grave traumatisme crânien, même si son état continue d’être “grave” et son évolution sera “longue”, son équipe médicale demande donc “prudence et mise en garde”.

“Hier, le coma induit a été retiré conformément aux protocoles habituels, même si, comme l’équipe médicale qui les soigne au CHU de Valladolid l’a souligné à la famille aujourd’hui, la prudence et la prudence doivent être maintenues, étant donné que son état continue d’être grave et qu’il continue dans l’unité de soins intensifs “, a déclaré la Fondation Eusebio Sacristán dans un communiqué.

De plus, il a prévenu que l’évolution serait «longue». << Sa famille réitère sa gratitude pour l'affection et le respect manifestés envers Eusebio et envers eux. Cependant, ils sont surpris et dégoûtés par la publicité d'informations qui n'auraient pas dû être rendues publiques, car ils veulent respecter les indications de la l'équipe médicale et maintenez la prudence, et réitérez qu'ils feront rapport à nouveau quand il y aura des changements notables dans leur état de santé », a-t-il dit.

Sacristán a été admis à l’hôpital le 30 décembre après avoir subi un grave traumatisme crânien le même jour à la suite d’une chute fortuite alors qu’il se trouvait dans un bar accompagné d’autres personnes. Après son admission, un caillot a été détecté et ce jeudi il a subi une opération chirurgicale, principalement par “précaution”.

L’ex-footballeur de 56 ans de La Seca (Valladolid) a joué pour le Real Valladolid, l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone, le Celta de Vigo et l’équipe nationale espagnole, et a dirigé, entre autres équipes, la Real Sociedad, la RC Celta, Girona ou Barcelone B.

En 2003, il crée la fondation qui porte son nom avec d’autres membres du banc qui l’accompagnent en tant que mécène et depuis lors, l’entité a travaillé avec plus de 200000 personnes à Valladolid et dans des villes de sa sphère d’influence comme Palencia dans différents projets liés au sport.