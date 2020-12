Un but de Raúl Carnero punit un Séville épuisé

MADRID, 19 ANS (EUROPA PRESS)

La Real Sociedad a cédé (2-1) ce samedi lors de sa visite à Levante lors de la 14e journée de LaLiga Santander, où Villarreal a pris les trois points à Osasuna (1-3) et Séville a échoué dans sa tentative de cette zone haute contre le Real Valladolid (1-1).

Dans la Ciutat de València, la Real Sociedad a une nouvelle fois pris du recul dans son intention de rester dans la lutte pour le titre après avoir chuté dans un match où les élèves d’Imanol Alguacil méritaient plus de chance. Un peu en retard de Jorge de Frutos, à quatre minutes de la fin, les a laissés vides et leur a fait perdre la tête après le triomphe de l’Atlético contre Elche.

La Real continue de manquer David Silva et Oyarzabal, même si sans eux, ils ont pu surmonter la pierre d’achoppement de la Ligue Europa et résister au Camp Nou. Cependant, ce samedi, il est tombé en panne d’essence lors de sa visite à Levante alors qu’il avait profité du tableau d’affichage à la 22e minute grâce à un but d’Aleksander Isak, qui a marqué sur un coup franc direct avec une grande puissance.

L’équipe de Paco López n’a pas tardé à répondre avec le tirage au sort de Roger Martí, qui a été le plus intelligent pour profiter d’un rejet causé par Dani Gómez. Le but a donné des ailes à un Levante qui est allé plus loin. La Real, qui a vu un but refusé en seconde période, a fini par perdre lorsque De Frutos a tiré sur Álex Remiro. C’est la cinquième journée consécutive sans victoire pour les «txuri urdines».

De son côté, Villarreal a consolidé son statut d’équipe «Champions» après avoir battu le Club Atlético Osasuna (1-3) à domicile avec l’international Gérard Moreno, auteur d’un doublé. Les hommes d’Unai Emery – qui n’ont pas perdu en championnat depuis fin septembre – ont été une équipe convaincante et ont laissé quelques échappatoires pour le côté rouge malgré la poussée finale des Navarrais.

Gerard Moreno portait le score à 0-1 à la 7e minute et Villarreal allait plus loin alors qu’ils étaient en supériorité après l’expulsion d’Aridane dans l’équipe locale. Le sous-marin a prolongé le loyer 10 minutes plus tard, à la veille d’une demi-heure, avec un coup de feu de Fernando Niño, qui a mis la pointe pour battre Rubén Martínez avec ruse.

Ceux de Jagoba Arrasate, qui sont encore pressés pour le classement en dernière position, ont coupé les distances avec un penalty de Roberto Torres, mais encore une fois Gérard Moreno -avec un tir précis- a laissé le miel sur les lèvres d’un Osasuna qui commence à compliquer la durée de vie. Villarreal, pour sa part, reste ferme pour se consolider parmi les quatre premiers.

EL VALLADOLID A DESSIN UNE Cravate Équitable À Séville

La journée de samedi a été clôturée par le match nul contre Ramón Sánchez Pizjuán, arrivé à la 87e minute avec un but de l’équipe de Raúl Carnero. Séville, qui est hors de la zone européenne du tableau, a été meilleure en première mi-temps mais, de plus en moins, a fini par abandonner toute la proéminence au rival. Valladolid, avec une confiance renouvelée lors des derniers matchs, ne s’est pas arrêté avant d’avoir atteint au moins le point qui s’additionne encore avec le pressage de la relégation.

Le meilleur départ de Séville a laissé une chance claire à Ocampos à la 10e minute, à la barre transversale dans sa tentative de Vaseline. Le Pucela semblait s’étirer mais le penalty est venu de la main de San Emeterio que l’attaquant argentin a converti (1-0). Le but, cependant, a confirmé le passage au front des visiteurs, grandissant avec Orellana et un effort qui a redoublé après la pause. Marcos André avait un talon haut au poteau et déjà «in extremis» le tirage plus que juste de Pucelano est arrivé.

– RÉSULTATS ET PROGRAMME DE LA JOURNÉE 14.

-Samedi 19.

Athlétique – Elche 3-1.

FC Barcelone – Valence 2-2.

Levante – Real Sociedad 2-1.

Osasuna – Villarreal 1-3.

Séville – Valladolid 1-1.

-Dimanche 20.

Celta – Alavés 14h00.

Grenade – Betis 16.15.

Cadix – Getafe 18h30.

Eibar – Real Madrid 21h00.

-Vendredi 18.

Athletic Club – Huesca 2-0.