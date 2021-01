MADRID, 11 ANS (EUROPA PRESS)

Le Betis a ajouté trois points importants au prix de sombrer le fond de Huesca (0-2) et de mettre son entraîneur, Míchel, contre les cordes, tandis que Getafe a pris l’air à Martínez Valero (1-3) où il a eu des ennuis pour le Elche, dans les matchs qui ont clôturé ce lundi la dix-huitième journée de LaLiga Santander.

A El Alcoraz, Huesca et Míchel ont aggravé leur situation après avoir chuté au Betis, qui a eu plus de succès devant le but pour obtenir 23 points et, en plus de gagner de la distance avec la zone de relégation, de ne pas se décrocher au-delà du sixième carré.

L’affrontement entre l’équipe de Huesca et le Verdiblanco n’a pas été excessivement brillant et a été plus vif en seconde période, lorsque les deux se sont lancés avec un peu plus d’ambition à la recherche des trois points. Ceux de Manuel Pellegrini, une nouvelle fois poussé par Canales, avaient jusque-là été les dominateurs et avaient vécu sans stress, mais n’ont pu ouvrir le score qu’à un corner où le choc entrait dans sa dernière ligne droite.

Mandi a dirigé un corner à la 78e minute et le but a laissé un rival qui s’était également amélioré. Fekir et, en particulier Juanmi, qui a envoyé un tir près du but sur la barre transversale et avec Álvaro Fernández battu, ont pu condamner Huesca, mais l’expulsion d’Akouokou a égalisé les choses.

Les habitants, harcelés, sont allés avec tout au but de Claudio Bravo et ont eu peur, mais, néanmoins, ils ont reçu la sentence par Sanabria qui les laisse au fond et déjà six points de permanence.

LES RESPIRATIONS GETAFE À ELCHE

En revanche, à Martínez Valero, Getafe est sorti renforcé et avec trois points à nouveau à domicile après une victoire 1-3 contre Elche qui est tombé dans la zone de relégation après un match où ils n’ont pas profité de leur avantage sur le tableau de bord. et dans lequel l’expulsion de Marcone a payé cher.

L’équipe d’Elche a bien commencé le duel, avec une transition rapide lorsque les deux équipes se sont pratiquement installées sur le terrain. Barragán a volé le ballon et a ensuite pu envoyer une passe précise à Raúl Guti pour qu’il batte Rubén Yáñez à la troisième minute.

Mais à partir de là, les problèmes ont commencé pour les locaux, qui ont perdu leur 9, Lucas Boyé, en raison d’une blessure, et qui ont été acculés par leur rival, qui a lancé un match nul, qu’il a trouvé peu avant la pause avec un bonne tête de Cucurella. Cependant, avant de se rendre aux vestiaires, les hommes de Jorge Almirón ont pu reprendre l’avantage au tableau de bord, mais Yáñez a fait une belle intervention pour arrêter le tir de Pere Milla à bout portant.

En seconde période, les choses ont commencé à se compliquer pour un Elche qui a très vite obtenu dix pour le double jaune à Marcone. José Bordalás a réagi rapidement et a mis Kubo, l’un de ses renforts d’hiver, avec Aleñá qui partait au milieu. Le Japonais, lors de sa première action, est tombé sur une bonne main de Badía, mais le rejet a «chassé» Mata pour mettre le 1-2 (min 69).

L’équipe franjiverde n’a eu aucune réaction et a à peine regardé le but ‘azulona’, et Ángel a été condamné à la fin en marquant un penalty commis sur lui-même par Verdú. De cette façon, Getafe rompt une séquence de trois matchs sans gagner et se retrouve avec 20 points, tandis qu’Elche est le troisième à durer.