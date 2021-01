MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Real Sociedad, troisième de LaLiga Santander, cherche ce dimanche contre Osasuna (18h30) une nouvelle victoire pour corroborer sa réaction après neuf matches sans victoire, à l’occasion d’une dix-septième journée au cours de laquelle Gaizka Garitano revient jouer son poste d’entraîneur de l’Athletic Club contre Elche (14h00) et dans lequel Eibar et Grenade (18h30) affrontent leurs stries opposées.

A la Reale Arena, les hommes d’Imanol Alguacil vont tenter de profiter de l’élan que leur a donné la dernière victoire de 2020 dans le derby basque (0-1), avec laquelle ils ont terminé neuf matchs sans s’imposer dans toutes les compétitions. Désormais, le Saint-Sébastien, qui a tenu la tête pendant plusieurs jours, est troisième (29) à six points du leader de l’Atlético, bien qu’avec trois matchs de plus.

Il affrontera Osasuna, qui a minimisé les dégâts dans ses engagements contre Elche (2-2) et Alavés (1-1) mais qui est toujours en zone de relégation, avant-dernier (15) et à deux points du salut, après ne pas avoir gagné depuis le 24 octobre dernier.

Le Canarien David Silva, en plus de Luca Sangalli, sera la principale absence de l’équipe ‘txuri-urdin’, toujours dans l’attente des récupérations d’Illarramendi, Elustondo, Zaldua, Januzaj et Moyà. Jagoba Arrasate, quant à lui, devra faire face aux victimes des sanctionnés Oier Sanjurjo et Rubén Martínez et à celles des blessés Chimy Ávila et Lucas Torró, avec Facundo Roncaglia et Darko Brasanac dans le doute.

De son côté, Grenade (24 ans) compte revenir à Ipurua aux positions européennes, que le FC Barcelone marque avec un seul point de plus. Après avoir traversé une petite bosse au cours du mois de novembre, l’équipe de Diego Martínez a réussi à récupérer avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches de championnat, la dernière contre Valence (2-1).

L’entraîneur nasride, oui, devra surmonter les pertes de Foulquier, Neyder Lozano et Domingos Duarte, toutes sanctionnées, et celles des blessés Darwin Machís, Víctor Díaz, Montoro et Luis Milla, ce dernier en raison de son positif pour le coronavirus.

Eibar (16), quant à lui, ne navigue qu’un point au-dessus des places de relégation après avoir ajouté 3 des 15 dernières unités en jeu. Rober Correa et Cote sont les seules absences de José Luis Mendilibar, qui récupère Arbilla et Kevin Rodrigues.

Dans le match qui s’ouvre dimanche à San Mamés, Athletic et Elche doivent ajouter pour éviter d’être impliqués dans des problèmes; Les Basques (18), avec Gaizka Garitano sur le fil après une chute dans le derby, ne gèrent que trois points de plus que la zone en feu et ne pourront pas compter sur Yeray Álvarez, Unai López ou Peru Nolaskoain.

Pendant ce temps, l’équipe d’Elche n’a plus gagné en Liga depuis le 23 octobre dernier, et depuis, elle a enchaîné six nuls et trois défaites qui la maintiennent quinzième (16). Jorge Almirón garde un œil sur l’évolution de Diego González et Omenuke Mfulu, qui souffrent d’inconfort physique.

– PROGRAMME DU DIMANCHE À LALIGA SANTANDER.

Athlétique – Elche. Melero López (C. Andalucía) 14h00

Alavés – Athlétique. Martínez Munuera (C. Valenciano) 16h15.

Eibar – Grenade. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 18h30

Real Sociedad – Osasuna. Pizarro Gómez (C. Madrid) 18h30

Huesca – Barcelone. Cuadra Fernández (C. Balear) 21h00