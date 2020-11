MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

L’Atlético de Madrid a conclu un accord avec Valence pour la signature du milieu de terrain français Geoffrey Kondogbia, qui signe un contrat avec l’équipe de matelas pour le reste du parcours et trois saisons supplémentaires jusqu’en 2024.

“L’Atlético de Madrid a conclu un accord avec Valence pour le transfert de Geoffrey Kondogbia. Le footballeur, né à Nemours (France, 15 février 1993), a passé un examen médical à la Clinique de l’Université de Navarre avant de devenir nouveau joueur rojiblanco », a annoncé le club rojiblanco.

Après avoir perdu Thomas Partey, qui s’est dirigé vers Arsenal le dernier jour du marché des transferts, l’Atlético a eu un mois pour se renforcer et a précipité la date limite pour signer Kondogbia, qui jouera pour son troisième club espagnol après s’être également habillé dans le passé le maillot de Séville.

International avec l’équipe de France, le milieu de terrain a également de l’expérience en Serie A (Inter) et en Ligue 1 française (Lens et Monaco). “Un joueur talentueux arrive à l’Atlético de Madrid, avec une grande puissance physique qui le fait gouverner la ligne médiane du terrain et qui, en plus, bénéficie d’une belle arrivée dans la zone rivale”, lui a défini son nouveau club.

Pour sa part, Valence, qui n’a pas signé une seule signature sur le marché récent, est à nouveau affaiblie après un été au cours duquel elle a perdu d’autres acteurs aussi importants que Rodrigo, Dani Parejo ou Ferran Torres, ce qui complique encore la situation. du club formé par Javi Gracia.