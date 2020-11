MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Le comité de compétition de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a rejeté la demande du Granada CF de reporter son match de LaLiga Santander ce dimanche contre la Real Sociedad (16h15), une mesure que le club andalou a demandé pour avoir seulement sept joueurs de la première équipe en raison du coronavirus.

“Le Granada CF communique que le comité de compétition de la RFEF a rejeté la demande du club de reporter le match contre la Real Sociedad, qui se tiendra ce dimanche 8 novembre à 16h15 à la Reale Arena”, a annoncé l’entité nasride.

En ce sens, le club a indiqué que l’équipe se rendra “dans les prochaines heures” à Saint-Sébastien, où le duel se joue à la Reale Arena (16h15), “avec les sept seuls joueurs de l’équipe qui remplissent les conditions. imposé par LaLiga », complété par des footballeurs de la filiale et des jeunes qui répondent également à ces exigences.

Ce samedi, Grenade a annoncé les points positifs de son entraîneur, Diego Martínez, du joueur Antonio Puertas et du délégué terrain, Manuel Lucena, qui a rejoint celui annoncé les jours précédents par le défenseur Jesús Vallejo.

En raison de blessures ou d’un protocole, Vallejo, Víctor Díaz, Ramón Azeez, Quini, Antonio Puertas, Neyder Lozano, Dimitri Foulquier, Alberto Soro, Domingos Duarte, Yangel Herrera, Ángel Montoro, Fede Vico, Luis Milla, Germán Sánchez, Aarón Escandell, Rui Silva et Carlos Neva ne se rendent pas en Euskadi, pas plus que le suspendu Maxime Gonalons.

L’équipe de Grenade sera composée du jeune gardien Ángel Jiménez; les défenseurs Nehuén Pérez et Pepe Sánchez; les milieux de terrain Yan Brice Eteki, Kenedy, Carlos León, Álvaro Bravo, Eris Abedini et Echu Rodríguez; et les attaquants Luis Suárez, Roberto Soldado, Darwin Machis et Jorge Molina.